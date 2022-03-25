Son dakika haberi! Şehit havacı Uzman Çavuş Güleş, Adıyaman'da son yolculuğuna uğurlandı - Son Dakika
Üye Girişi

Son dakika haberi! Şehit havacı Uzman Çavuş Güleş, Adıyaman'da son yolculuğuna uğurlandı

25.03.2022 15:54

Son dakika gündem haberi: İzmir'de eğitim alanındaki silah kazası sonucu şehit olan Hava Piyade Uzman Çavuş Mahmut Güleş'in cenazesi, memleketi Adıyaman'da toprağa verildi.

İzmir'de eğitim alanındaki silah kazası sonucu şehit olan Hava Piyade Uzman Çavuş Mahmut Güleş'in cenazesi, memleketi Adıyaman'da toprağa verildi.

Şehit Güleş'in Türk bayrağına sarılı naaşı, merkeze bağlı Doyran köyü meydanına getirildi.

Burada şehidin eşi Sevda Güleş, çocukları Nisa, İrem ve Ahmet Güleş ile kardeşi Mustafa Güleş, tabuta sarılarak gözyaşı döktü.

Şehit Mahmut Güleş'in naaşı, kılınan cenaze namazının ardından omuzlarda taşınarak köy mezarlığında toprağa verildi.

Törene, şehidin ailesi, yakınları ve mesai arkadaşlarının yanı sıra Hava Eğitim Komutan Yardımcısı Tümgeneral Selçuk Aygün, AK Parti Adıyaman milletvekilleri Ahmet Aydın, İbrahim Halil Fırat, Adıyaman Valisi Mahmut Çuhadar, Belediye Başkanı Süleyman Kılınç, Cumhuriyet Başsavcısı Bozan Çevik, İl Jandarma Komutanı Albay Bilgihan Yeşilyurt, belediye başkanları, siyasi parti temsilcileri, sivil toplum kuruluşu temsilcileri ve vatandaşlar katıldı.

İzmir'de, Hava Eğitim Komutanlığı emrinde görevli havacı Uzman Çavuş Mahmut Güleş, dün eğitim alanında silah kazası sonucu şehit olmuştu.

YORUMLAR
500
Son dakika haberleri | Bingöl'de şehit olan özel harekat polisi son yolculuğuna uğurlandı Son dakika haberleri | Bingöl'de şehit olan özel harekat polisi son yolculuğuna uğurlandı İzmir'de silah kazasında Uzman Çavuş Mahmut Güleş şehit oldu. İzmir'de silah kazasında Uzman Çavuş Mahmut Güleş şehit oldu.

Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika haberi! Şehit havacı Uzman Çavuş Güleş, Adıyaman'da son yolculuğuna uğurlandı - Son Dakika


Son Dakika
16:15 Seçimlerin kaderini onlar belirleyecek! Z kuşağı gençlerinde CHP diyenlerin oranı AK Parti diyenlerden iki kat fazla
16:15 Nurgül Yeşilçay bir kase çorbaya 132 TL ödeyince, kendini tutamadı: Uçmuş bunlar!
16:04 Beşiktaş Başkanı Çebi açıkladı: Valerien Ismael'in gelmesini eski hoca Önder Karaveli istedi
16:02 Hamileliğinde sona yaklaşan Ece Ronay'dan duyulmamış aşerme: Cep telefonu ve altın bilezik istedim
15:49 Yalnız Kurt bu akşam ekranlarda! Altay'ı ziyaret eden beklenmedik misafir kim?
15:47 Burası Ukrayna'nın Mariupol şehri: Bir mezarda 200 kişi yatıyor!
15:28 Çuvalın içinde dereye atılan köpekler kurtarıldı! O anlar kamerada
15:28 Okulda 14 yaşındaki öğrenciyi taciz etmişti! O temizlik görevlisi tutuklandı
15:24 Siyah beyazlılar yeni hoca Ismael'i borsaya bildirdi
15:23 YKS'ye 3 milyonun üzerinde başvuru yapıldı: Aday sayısı yaklaşık yüzde 25 arttı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 25.03.2022 16:19:20. #1.11#
SON DAKİKA: Son dakika haberi! Şehit havacı Uzman Çavuş Güleş, Adıyaman'da son yolculuğuna uğurlandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement