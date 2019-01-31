Hava Raporu Açıklandı: En Kirli Şehir!..

FEDERAL Çevreyi Koruma Dairesi'nin açıkladığı rapora göre geçen yıl ölçülen oksit değerlerinin en az 35 şehirde AB
normları tarafından belirlenen üst limitlerin üzerinde çıktı. En kirli şehirler arasında ilk sırada yer alan Stuttgart
'ta, bir metre küpte çıkan nitrik oksit miktarı 71 miligram olarak ölçüldü. AB normlarına göre bir metre küplük havada 40 mili gram ve daha düşük miktarda nitrik oksit miktarının çıkması durumunda havayı temiz, bunun üzerindeki değerleri ise hava kirliliği olarak kabul ediyor.
Raporda tüm şehirlerin sonuçları yer almazken, 28 şehir ile ilgili hava kirliliği değerleri önümüzdeki mayıs ayında açıklanacak. Raporda hava kirliliğine yol açan moleküller arasında dizel motorlu araçlardan kaynaklanan olumsuzlukların ise 2017'ye göre geçen yıl daha az etkili olduğu da kaydedildi. Almanya
'da hava kirliliğine yol açtığı gerekçesiyle eski dizel motorlu otomobillerin ve diğer araçların trafiğe çıkmasına yönelik yasak kararları geçen yıl alınmaya başlandı. İlk yasağı Hamburg uygularken, bu kenti Stuttgart izledi. Bu yıl içinde Berlin
, Frankfurt
ve Köln
gibi bazı kentlerin de yasak kararı alması bekleniyor.