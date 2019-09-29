Son Dakika Haberleri: Hava sahasını ihlal eden İHA düşürüldü
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Hava sahasını ihlal eden İHA düşürüldü

51 dakika önce

MSB: "28 Eylül 2019 tarihinde Suriye sınırında hava sahamızı 6 kez ihlal eden ve kime ait olduğu henüz belirlenemeyen İnsansız Hava Aracı (İHA), İncirlik'ten kalkan iki adet F-16 uçağımız tarafından vurularak düşürüldü.

Hava sahasını ihlal eden İHA düşürüldü, System.String[]

MSB: "28 Eylül 2019 tarihinde Suriye sınırında hava sahamızı 6 kez ihlal eden ve kime ait olduğu henüz belirlenemeyen İnsansız Hava Aracı (İHA), İncirlik'ten kalkan iki adet F-16 uçağımız tarafından vurularak düşürüldü."

(İHA)

İncirlik, Suriye, Eylül, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 29.09.2019 06:55 Kaynak: İHA
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