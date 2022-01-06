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Hava sahasını kapanması nedeniyle Fas'ta kalan Türk vatandaşlar yurda getirildi - Son Dakika

Hava sahasını kapanması nedeniyle Fas'ta kalan Türk vatandaşlar yurda getirildi

06.01.2022 00:25

Hava sahasını kapanması nedeniyle Fas'ta kalan Türk vatandaşlar yurda getirildi Fas'ta kalan Türk vatandaşları için tahliye seferi düzenlendi Covid-19 Omicron varyantı nedeniyle Fas hükümetinin hava sahasını tüm yolcu uçuşlarına kapatmasının ardından bu ülkede bulunan Türk vatandaşları ve...

Hava sahasını kapanması nedeniyle Fas'ta kalan Türk vatandaşlar yurda getirildi

Fas'ta kalan Türk vatandaşları için tahliye seferi düzenlendi

İSTANBUL - Covid-19 Omicron varyantı nedeniyle Fas hükümetinin hava sahasını tüm yolcu uçuşlarına kapatmasının ardından bu ülkede bulunan Türk vatandaşları ve diğer ülke vatandaşlarını yurda getirmek için Türk Hava Yolları tahliye uçuşu gerçekleştirdi.

Dünyayı etkisi altına alan Covid-19 Omicron varyantı nedeniyle hava sahasını tüm yolcu uçuşlarına kapatan Fas'da kalan ve ülkemize dönemeyen vatandaşlarımız için Türk Hava Yolları, tahliye uçuşu gerçekleştirdi. Fas'ın Kazablanka şehrinden İstanbul'a 310 yolcu havalanan Türk Hava Yolları uçağı saat 23.15 sıralarında İstanbul Havalimanı'na indi. Tahliye uçuşu ile Türk vatandaşlarının yanı sıra Fas hava sahasının kapatılması nedeniyle ülkelerine gidemeyen başka ülke vatandaşları da getirildi. Yabancıların kendi ülkelerine gitmek için aktarma yapacakları öğrenildi.

Fas'tan tahliye uçuşu ile Türkiye'ye gelen yolculardan Mehmet Bağ, "Ben iş adamıyım. Bizim için karantina yoktu. Uçuşu kolay buldum. THY'nin uçağı vardı. Bir sıkıntımız yok çok şükür. Ben Fas'ta ikamet ediyorum" dedi.

Ankara'da ikamet eden Fas vatandaşı Zeynep Şuger, virüs nedeniyle Fas'ın hava sahasını kapattığını belirterek, "Uçuş için çok beklemedim. Uçuşa bakıp aldım. Burada yaşıyorum. Ankara'ya gideceğim" ifadelerini kullandı.

Natalia Zharikova, tatil için Fas'ın Kazablanka şehrine gittiklerini kaydetti. Yaklaşık 2.5'dır orada bulunduklarını anlatan Zharikova, "Yeni yılda karantina vardı. Yılbaşını ailemizle ve arkadaşlarımızla geçirdik. Bazı uçuşlar iptal edildi. Çok uçuş yoktu. 5 Ocak'a bilet bulabildik. Kazablanka'dan ayrıldık" şeklinde konuştu.

Yolculardan PCR testi istendi

Seyahat eden 12 yaş ve üstü yolculardan uçağa binmeden önce Covid-19 önlemleri kapsamında, son aşının en az 14 gün önce yaptırıldığını gösteren ilgili ülke resmi makamlarınca düzenlenen aşı sertifikası, uçuştan 72 saat önce yapılmış negatif PCR test sonucu, ilk PCR pozitif test sonucunun 28. gününden itibaren son 6 ay içinde hastalığı geçirdiğine dair ilgili ülke resmi makamlarınca düzenlenen belge veya girişten azami 48 saat önce yapılmış negatif hızlı antijen test sonucu belgelerinden en az birini uçuş ibraz etmesi istendi.

En az 10 tahliye uçuşu daha düzenlenecek

Öte yandan Türkiye'nin Rabat Büyükelçiliği'nden yapılan yazılı açıklamaya göre Fas'tan Türkiye'ye yapılacak özel uçuşlar önümüzdeki günlerde de devam edecek. Buna göre, THY Ocak ayı sonuna kadar, Kazablanka V. Muhammed Uluslararası Havalimanı'ndan en az 10 özel sefer daha düzenleyecek.

Açıklamada bilet satın alma işlemlerinin Fas'taki seyahat acentelerinden, THY'nin bilet satış büroları ile internet sitesi üzerinden alınabileceği belirtildi.

Hava sahasını kapanması nedeniyle Fas'ta kalan Türk vatandaşlar yurda getirildi
Hava sahasını kapanması nedeniyle Fas'ta kalan Türk vatandaşlar yurda getirildi
Hava sahasını kapanması nedeniyle Fas'ta kalan Türk vatandaşlar yurda getirildi

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Togo Cumhuriyeti, Münir Karaloğlu, Türk, Fas, Genel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Genel Hava sahasını kapanması nedeniyle Fas'ta kalan Türk vatandaşlar yurda getirildi - Son Dakika


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SON DAKİKA: Hava sahasını kapanması nedeniyle Fas'ta kalan Türk vatandaşlar yurda getirildi - Son Dakika
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