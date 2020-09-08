Hava savunma eğitiminde teknolojik ihracat - Son Dakika

Hava savunma eğitiminde teknolojik ihracat

Simsoft, geliştirdiği hava savunma eğitim simülatörüyle yeni ihracat başarısına imza attı.

Simsoft, geliştirdiği hava savunma eğitim simülatörüyle yeni ihracat başarısına imza attı.

AA muhabirinin aldığı bilgiye göre, şirket, silah sistemleri, platform, komuta kontrol sistemleri, deniz sistemleri, aviyonik sistem, gömülü sistem, test yazılımları ve askeri simülatör konularında yurt içinde ve dışında birçok proje gerçekleştirdi.

Ekonomik koşulların küresel yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle tüm dünyada olumsuz etkilendiği günlerde Simsoft, önemli bir başarı yakaladı. Uzak Doğu ülkelerinden biriyle hava savunma silah sistemi simülatörü geliştirilmesi konusunda anlaşma sağlayan şirket, ihracat faaliyetlerini 2021'in ilk çeyreğinde tamamlamayı hedefliyor.

Simsoft Genel Müdür Yardımcısı İsmail Bıkmaz, AA muhabirine, 2006'da kurulan firmanın özellikle ilk 5 yılında kendi ürün gamını oluşturarak, milli nitelikte ürünler ürettiğini, daha sonra bunları ihracat potansiyeli yüksek ülkelere sunup çeşitli ihracatlar gerçekleştirdiğini söyledi.

Bugüne kadar özellikle Türk cumhuriyetleri, Orta Doğu ve Uzak Asya ülkelerine ihracatlar yaptıklarını, pek çok Avrupa ülkesine simülatör ürünlerini sattıklarını ifade eden Bıkmaz, şöyle konuştu:

"Özellikle farklı skalalarda, küçükten büyüğe, savunma sanayisinden sivil sektöre pek çok ürünümüzü ihraç edebilmeyi başardık. Bu bizim için önemli bir başarı hikayesiydi. Firmamızı kurarken hedefimiz, milli olarak geliştirdiğimiz ürünlerimizi yurt dışı pazarlarla buluşturabilmek ve Türkiye'nin ihracatına katkı sağlayabilmekti. Son yıllarda da bunu artırarak yapabildiğimizi görüyoruz. Son birkaç yıldır Uzak Doğu ülkelerine ihracatlarımız gerçekleşti. Savunma sanayisinde başlayan ihracatlarımızı sivil sektörde yaygınlaştırabiliyoruz."

Zor günlerde gelen başarı

Son olarak bir Uzak Doğu ülkesine hava savunma ve radar eğitim simülatörü ihracatı gerçekleştirdiklerini bildiren Bıkmaz, yaklaşık 2 yıldır uğraştıkları proje sonunda bu ihracatı gerçekleştirebilmek için 2 sözleşme imzaladıklarını kaydetti. Bıkmaz, geliştirme çalışmalarının devam ettiğini ve sözleşme kapsamında gelecek yıl teslimatları gerçekleştirecekleri bilgisini verdi. Geçmiş yıllarda yakın ülkelere de ihracat yaptıklarını aktaran Bıkmaz, "Bu ihracatımız özellikle Kovid-19 salgınının zor günlerine denk geldiği için daha fazla anlam ifade ediyor." dedi.

Bıkmaz, halen farklı ülkelerde eğitim merkezleri, zırhlı araç simülatörleri, sivil eğitim simülatörleri gibi sözleşmeleri bulunduğunu ve gelecek aylarda bunların teslimatlarını da gerçekleştireceklerini vurguladı.

"Son yıllarda çok talep edilen bir ürün"

İhracatı yapılan hava savunma silah sistemi simülatörüne ilişkin bilgi veren Bıkmaz, şu değerlendirmede bulundu:

"Hava savunma konsepti son yıllarda üzerinde çok konuşulan ve çalışılan bir konu. Burada eğitim çok ön plana çıkıyor. Hava savunmada kısa, orta menzilli veya daha farklı silah sistemleri kullanılabiliyor. Bunların eğitimlerinde gerçek cihazlar kullanılması durumunda, helikopter ve uçak sistemlerine karşı yapılacak eğitimler çok önemli. Bunları gerçekleştirmek için de simülatörler daha popüler hale gelebiliyor, daha elverişli kullanılabiliyor ve eğitime çok katkı sağlanabiliyor. Hava savunma simülatöründe gerek kısa menzil sistemlerin gerekse radar sistemlerinin eğitimleri gerçekleştirilebiliyor, çeşitli taktiklerin denenmesine imkan sağlanabiliyor. Kullanıcıların son yıllarda çok talep ettikleri simülatör sistemlerinden birisi. Özellikle askerleri yoğun şekilde eğitmek, farklı konseptleri denemek için tercih edilen bir sistem."

"Türkiye pazarı küçük, hedef daha fazla ihracat"

İsmail Bıkmaz, simülatör sistemleri piyasasında Türkiye pazarının çok küçük olduğunu belirterek, bu alandaki firmaların dünya pazarına çıkmayı hedeflemesi gerektiğini söyledi.

Son 10 yılda sürekli artan ivmeyle farklı ülkelere ihracat yapmaya çalıştıklarını anlatan Bıkmaz, şunları kaydetti:

"Ciromuzda ihracat oranını yaklaşık yüzde 20-25'e çıkarmış durumdayız. Hedefimiz yakın vadede, 3-5 yılda yüzde 50 seviyelerine ulaştırabilmek. Çünkü teknoloji yoğun, birinci sınıf ürünler üretiyoruz. Buradaki rakiplerimiz ABD ve Avrupalı firmalar. İhalelerde bu firmalarla rekabet edip, ihracatları gerçekleştiriyoruz. Teknoloji ve yaptığımız ürünlerin kalitesi olarak onlardan geri değiliz, hatta bazı noktalarda ilerde olduğumuzu söyleyebilirim. Türkiye'nin fiyat avantajı var ve yakın coğrafyadaki ilişkilerimizin de sağladığı katkıyla diğer rakiplerimize avantaj sağlayabiliyoruz."

Hava savunma eğitiminde teknolojik ihracat

Uzak Doğu, İhracat, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 08.09.2020 14:06 - Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Hava savunma eğitiminde teknolojik ihracat - Son Dakika Ekonomi

YORUMLAR

Son Dakika

Bikinili videosunu paylaşan Tuğba Ekinci, meydan okudu: Daha iyisi gelmeyecek 12 yıllık eşi Iran Angelo'nun yeğeniyle birlikte olan Hulk, aldatma suçlamalarını reddetti Gelecek Partisi'nden Demirtaş'ın "Demokrasi İttifakı" çağrısına yanıt: Demokratik uzlaşmayı önemsiyoruz Son Dakika: Türkiye'de 8 Eylül günü koronavirüs nedeniyle 52 kişi vefat etti, 1761 yeni vaka tespit edildi Güzellik kraliçesi markette ortalığı birbirine kattı! Reyon görevlisini defalarca bıçakladı Sürücüsünün kontrolünden çıkan tarım aracı devrildi: 1 ölü, 2 yaralı Adana'da bir kadın, tartıştığı amcasını bıçakla yaraladı Son dakika: Malatya'da 4 büyüklüğünde bir deprem daha meydana geldi Son Dakika: MEB, yüz yüze eğitimin detaylarını paylaştı: 1. sınıf öğrencileri ilk hafta bir gün, daha sonraki haftalarda iki gün okula gidecekler Medipol Başakşehir, Olympique Lyon'dan sağ bek Rafael'i 2+1 yıllığına kadrosuna kattı Beşiktaş, Nazım Sangare'yi transfer etmek için teklifini yaptı Yeni Malatyaspor, Galatasaray'dan Adem Büyük'ü transfer etti Hindistan-Çin gerilimini sınır ihlali yapan 13 sığır çözdü 20 yaşındaki genç, doğal gaz borusuna bağladığı iple kendini astı Baba, ehliyetsiz kaza yapan oğlunu haklı çıkarabilmek için olay yerinden canlı yayın yaptı
Evinde ölü bulunan talihsiz vatandaşın cansız bedeni vinç yardımıyla çıkartıldı Evinde ölü bulunan talihsiz vatandaşın cansız bedeni vinç yardımıyla çıkartıldı         
16:00
Bergüzar Korel, hasta çocukların ailesinden tanıtım yapmak için para isteyen ünlü isimlere ateş püskürdü Bergüzar Korel, hasta çocukların ailesinden tanıtım yapmak için para isteyen ünlü isimlere ateş püskürdü         
15:54
Ölen annelerinin hatırası var diye vazgeçemedikleri evde 33 yıl elektriksiz yaşadılar Ölen annelerinin hatırası var diye vazgeçemedikleri evde 33 yıl elektriksiz yaşadılar         
15:48
Ünlü türkücü Taner Olgun, koronavirüs nedeniyle vefat etti Ünlü türkücü Taner Olgun, koronavirüs nedeniyle vefat etti         
15:32
RTÜK, Erol Mütercimler'in imam hatiplilerle ilgili sözleriyle ilgili inceleme başlattı RTÜK, Erol Mütercimler'in imam hatiplilerle ilgili sözleriyle ilgili inceleme başlattı         
15:15
FOX muhabiri anons çekerken iki turist kadın arkasında dans etti FOX muhabiri anons çekerken iki turist kadın arkasında dans etti         
14:46
Tartıştığı doktor kapıyı üzerine kapatınca iki parmağı koptu! O anlar kamerada Tartıştığı doktor kapıyı üzerine kapatınca iki parmağı koptu! O anlar kamerada         
14:43
75 operasyon geçiren Ken Bebek, Bodrum'da objektiflere poz verdi 75 operasyon geçiren Ken Bebek, Bodrum'da objektiflere poz verdi         
14:42
Jose Sosa'dan transfer itirafı: Fenerbahçe beni çok istedi Jose Sosa'dan transfer itirafı: Fenerbahçe beni çok istedi         
14:37
Bu domates bildiklerinizden çok farklı! Bir kökten yüzün üzerinde ürün veriyor Bu domates bildiklerinizden çok farklı! Bir kökten yüzün üzerinde ürün veriyor         
14:31
Osmanlıspor'un ismi yeniden Ankaraspor oldu Osmanlıspor'un ismi yeniden Ankaraspor oldu         
14:29
Son Dakika: Tüm Türkiye'de meskenler hariç her alanda maske takmak zorunlu oldu Son Dakika: Tüm Türkiye'de meskenler hariç her alanda maske takmak zorunlu oldu         
14:22
Vali yardımcısı ve kaymakamların da aralarında bulunduğu 50 kişi görevden uzaklaştırıldı Vali yardımcısı ve kaymakamların da aralarında bulunduğu 50 kişi görevden uzaklaştırıldı         
13:41
Müge Anlı canlı yayında açıkladı: Şüpheli şekilde ölen Aleyna Çakır'ın tırnak içlerin erkek DNA'sı bulundu Müge Anlı canlı yayında açıkladı: Şüpheli şekilde ölen Aleyna Çakır'ın tırnak içlerin erkek DNA'sı bulundu         
13:34
Doğada kendiliğinden yetişen Çördük meyvesi, birçok organa iyi geliyor Doğada kendiliğinden yetişen Çördük meyvesi, birçok organa iyi geliyor         
13:28
Adnan Oktar ve kediciklerinin gizli geçitten kaçma anına ait görüntüler çıktı Adnan Oktar ve kediciklerinin gizli geçitten kaçma anına ait görüntüler çıktı         
12:55
Markette dehşete düşüren görüntüler! Taciz ettiği kadın esnafı dakikalarca yumrukladı Markette dehşete düşüren görüntüler! Taciz ettiği kadın esnafı dakikalarca yumrukladı         
12:27
Yemek yemek için gittiği köftecide parmağı koptu Yemek yemek için gittiği köftecide parmağı koptu         
12:08
Beşiktaş'ta Douglas, PAOK maçında oynamak istemeyince kadro dışı bırakıldı Beşiktaş'ta Douglas, PAOK maçında oynamak istemeyince kadro dışı bırakıldı         
12:06
Fahrettin Aslan'ın mirası çocuklarının arasını açtı! Sacit Aslan, kardeşinden şikayetçi oldu Fahrettin Aslan'ın mirası çocuklarının arasını açtı! Sacit Aslan, kardeşinden şikayetçi oldu         
11:55
Son Dakika! Ankara'da bir bankadan 4.4 milyon lira çalan güvenlik görevlisi paralarla birlikte yakalandı Son Dakika! Ankara'da bir bankadan 4.4 milyon lira çalan güvenlik görevlisi paralarla birlikte yakalandı         
11:30
Çukur dizisine dahil olan İrem Sak ilk kez kötü kadın rolüyle izleyiciyle buluştu Çukur dizisine dahil olan İrem Sak ilk kez kötü kadın rolüyle izleyiciyle buluştu         
10:41
HDP'nin yüzde 33 oy aldığı 11 bin nüfuslu ilçede AK Parti'nin üye sayısı 6 bine yükseldi HDP'nin yüzde 33 oy aldığı 11 bin nüfuslu ilçede AK Parti'nin üye sayısı 6 bine yükseldi         
10:32
3 büyüklerin istediği Kenan Karaman transfer ateşini yaktı: Türkiye'de oynamak istiyorum, kulübüme de söyledim 3 büyüklerin istediği Kenan Karaman transfer ateşini yaktı: Türkiye'de oynamak istiyorum, kulübüme de söyledim         
10:00
5 aylık hamile Meryem Uzerli, yeni mekanında belirginleşen karnıyla poz verdi 5 aylık hamile Meryem Uzerli, yeni mekanında belirginleşen karnıyla poz verdi         
09:23
Şehir zorbasından polis memuruna tehdit: En son birinizi öldüreceğim Şehir zorbasından polis memuruna tehdit: En son birinizi öldüreceğim         
09:12
Kafe önündeki Türk bayrağını 3 kere öperek alnına koyan kadın görenleri duygulandırdı Kafe önündeki Türk bayrağını 3 kere öperek alnına koyan kadın görenleri duygulandırdı         
08:36
Afgan işçi cinayetinde detaylar ortaya çıktı! Cinsel ilişkiye girdiklerini iddia etmiş Afgan işçi cinayetinde detaylar ortaya çıktı! Cinsel ilişkiye girdiklerini iddia etmiş         
08:32
7 kentte büyük operasyon! Karısını fuhşa zorlayan taksici koca, randevulara da kendi götürmüş 7 kentte büyük operasyon! Karısını fuhşa zorlayan taksici koca, randevulara da kendi götürmüş         
08:28
Yerli otomobilin merkez üssünün de bulunduğu Kocaeli'deki Bilişim Vadisi'nin çatısında organik tarım yapılıyor Yerli otomobilin merkez üssünün de bulunduğu Kocaeli'deki Bilişim Vadisi'nin çatısında organik tarım yapılıyor         
08:05
Bloomberg, Türk ve Yunan donanmasını karşılaştırdı! Yunan yetkililer yorum bile yapamadı Bloomberg, Türk ve Yunan donanmasını karşılaştırdı! Yunan yetkililer yorum bile yapamadı         
23:36
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 8.09.2020 20:13:23. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Hava savunma eğitiminde teknolojik ihracat - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei