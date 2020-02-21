Hava Savunma Okulu ve Eğitim Merkezi Komutanlığında bin 150 asker yemin etti - Son Dakika

Hava Savunma Okulu ve Eğitim Merkezi Komutanlığında eğitimlerini tamamlayan er, erbaş, yedek astsubay ve yedek subayların aralarında bulunduğu bin 150 asker ant içti.

General Şükrü Olcay Kışlası'nda düzenlenen yemin töreni, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.

Uçaksavarların çevresinde konuşlandığı askerler, silah ve Türk bayrağı üzerine yemin ederek, vatani görevlerine başladı.

Türkiye'nin dört bir yanından gelen aileler ise evlatlarının yemin törenini, sağanağa rağmen heyecanla izledi.

Törende konuşan Hava Savunma Okulu ve Eğitim Merkezi Komutanı Albay Tolga Uysal, Anadolu'nun her karışında yiğit askerlerin yetiştiğini ve yetişmeye devam edeceğini söyledi.

Uysal, askerlerin ailelerine de teşekkür etti.