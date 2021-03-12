Hava savunma silahları ile kara hedeflerine atışlar gerçekleştirildi - Son Dakika

Hava savunma silahları ile kara hedeflerine atışlar gerçekleştirildi
12.03.2021 14:33
Milli Savunma Bakanlığı, 57'nci Topçu Tugay Komutanlığı ve 19'uncu Motorlu Piyade Tugay Komutanlığından 20-35 milimetrelik Oerlikon hava savunma topları ve KMS-Zıpkın mürettebatının katılımıyla hava savunma silahları ile kara hedeflerine atışların gerçekleştirildiğini bildirdi.
Milli Savunma Bakanlığı, 57'nci Topçu Tugay Komutanlığı ve 19'uncu Motorlu Piyade Tugay Komutanlığından 20-35 milimetrelik Oerlikon hava savunma topları ve KMS-Zıpkın mürettebatının katılımıyla hava savunma silahları ile kara hedeflerine atışların gerçekleştirildiğini bildirdi.
Milli Savunma Bakanlığı, "57'nci Topçu Tugay Komutanlığı ve 19'uncu Motorlu Piyade Tugay Komutanlığından 20-35 mm'lik Oerlikon Hava Savunma Topları ve KMS-Zıpkın mürettebatının katılımıyla hava savunma silahları ile kara hedeflerine atışlar icra edildi" notu ile atışlara dair fotoğraflar paylaştı. - ANKARA
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