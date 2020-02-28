'Hava savunması dahil Türkiye'ye destek veriyoruz' - Son Dakika
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'Hava savunması dahil Türkiye'ye destek veriyoruz'

6 saat önce

NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, "NATO, hava savunması dahil Türkiye'ye destek vermektedir" dedi.

'Hava savunması dahil Türkiye'ye destek veriyoruz', System.String[]

NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, "NATO, hava savunması dahil Türkiye'ye destek vermektedir" dedi.

(İHA)

Jens Stoltenberg, Türkiye, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 28.02.2020 02:20 Kaynak: İHA
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