'Hava savunması dahil Türkiye'ye destek veriyoruz' - Son Dakika

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'Hava savunması dahil Türkiye'ye destek veriyoruz'
6 saat önce
NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, "NATO, hava savunması dahil Türkiye'ye destek vermektedir" dedi. Haber Yayın Tarihi: 28.02.2020 02:20 Kaynak: İHA
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