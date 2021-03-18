Hava şehitliğinde anma töreni - Son Dakika

18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 106. yıl dönümü dolayısıyla Eskişehir Hava Şehitliğinde Çelenk sunma töreni düzenlendi.

Düzenlenen törene Vali Erol Ayyıldız, Muharip Hava Kuvveti Komutanı Orgeneral Atilla Gülan, Eskişehir Milletvekilleri Harun Karacan, Utku Çakırözer, Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Hasan Ünal, Vali Yardımcıları, Türkiye Harp Malulü, Şehit, Dul ve Yetimler Derneği Eskişehir Şube Başkanı Hacı Şahin, kamu kurum ve kuruluşlarının temsilcileri ile şehit yakınları ve gaziler katıldı.

Hava Şehitliği'ndeki tören, Şehitlik Anıtı'na çelenklerin sunulmasıyla başlarken, saygı duruşunda bulunulması, İstiklal Marşı'nın okunması ve şanlı Türk bayrağının göndere çekilmesinin ardından İl Müftüsü Bekir Gerek tarafından yapılan dua ile devam etti.

Şehitlik defterini imzalayan Vali Ayyıldız, Muharip Hava Kuvveti Komutanı Gülan ve Belediye Başkan Vekili Ünal, şehit mezarlarına karanfil bırakarak, şehit ailelerine başsağlığı diledi. - ESKİŞEHİR