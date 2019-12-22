Hava sıcaklığı 18 dereceyi buldu, vatandaşlar denize girdi - Son Dakika
Son Dakika Güncel Hava sıcaklığı 18 dereceyi buldu, vatandaşlar denize girdi - Son Dakika

Hava sıcaklığı 18 dereceyi buldu, vatandaşlar denize girdi

6 saat önce

Mersin'in Erdemli ilçesinde hava sıcaklığı sahil kesiminde 18 dereceyi bulurken, vatandaşlar denize girdi.

Hava sıcaklığı 18 dereceyi buldu, vatandaşlar denize girdi, System.String[]

Mersin'in Erdemli ilçesinde hava sıcaklığı sahil kesiminde 18 dereceyi bulurken, vatandaşlar denize girdi.

Erdemli'de son bir haftadır sahilde hava sıcaklığı 18 ile 20 derece arasında, mevsim normallerinin üzerinde seyretti. Vatandaşlar dünyaca meşhur Kayacı Vadisi'nden gelen Limonlu Çayı'nın Akdeniz ile buluştuğu sahilde güzel havanın tadını çıkararak denize ve dereye girdi. Önce Limonlu Çayı'nın soğuk sularına kendilerini bırakan vatandaşlar, ardından Akdeniz'in ılık sularında yüzdü. Sahilde yüzen Mehmet Aslan, "Şuanda bulunduğumuz yer Limonlu Çayı, Kayacı Vadisi'nden gelen suyla Akdeniz'in birleştiği yer. Dünyaca ünlü bir yer. Havaların mevsim normallerinin üzerinde gitmesiyle bir haftadır denize ve ırmağa giriyoruz. Herkese tavsiye ederiz" dedi.

Metin Bilyeli de, "Sularımızın berraklığı, güzelliği tam bir doğa harikası. Dere çok soğuk, deniz suyu her zaman sıcaktır. Şuan Türkiye'nin cennet mekanındayız" diye konuştu.

Sezgin Dolunay ise, "Çok güzel bir havamız var. Bir hafta, 10 gündür hep böyle geçiyor. Gençlerimiz geziyor, aileler piknik yapıyor. Biz aynı şekilde yürüyüş yapıyoruz, hem pikniğimizi yapıyoruz" şeklinde konuştu.

(Hüseyin Yıldız/İHA)

Akdeniz, Erdemli, Mersin, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 22.12.2019 02:15 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Doğu Akdeniz mesajı: Artık bu suskun politikayı sürdürme lüksümüz yok
Ankara'da husumetlilerin karşılaşması kanlı bitti: 1 yaralı Kamyonet takla atarak ters döndü! Kasasında bulunan 10 kişi yaralandı PKK'da çözülme devam ediyor! 4 terörist daha teslim oldu

Son Dakika Haberleri
20:25 Spor berna gözbaşı şehrin parasını sokağa atmak istemiyoruz - Son Dakika
20:22 Denizli'de kiler çöktü: 1 ölü, 1 yaralı - Son Dakika
20:21 Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın: "Milletimiz ne takdir etmişse başımız gözümüz üstünedir" - Son Dakika
20:20 Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nde doğudaki 34 ayrılıkçı grup ateşkes ilan etti - Son Dakika
20:14 Cumhurbaşkanlığı sözcüsü kalın türkiye bugün kendi tarihinin aktörü haline gelmiştir - Son Dakika
19:29 Kamyonet takla atarak ters döndü! Kasasında bulunan 10 kişi yaralandı - Son Dakika
19:25 PKK'da çözülme devam ediyor! 4 terörist daha teslim oldu - Son Dakika

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 22.12.2019 20:31:11. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Hava sıcaklığı 18 dereceyi buldu, vatandaşlar denize girdi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]