Hava sıcaklığı 2-5 derece artacak - Son Dakika
Son Dakika Güncel Hava sıcaklığı 2-5 derece artacak - Son Dakika

Hava sıcaklığı 2-5 derece artacak

6 saat önce

Türkiye genelinde hava sıcaklığının bugünden itibaren 2-5 derece artması ve mevsim normalleri civarında seyretmesi bekleniyor.

Hava sıcaklığı 2-5 derece artacak, System.String[]

Türkiye genelinde hava sıcaklığının bugünden itibaren 2-5 derece artması ve mevsim normalleri civarında seyretmesi bekleniyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünün tahminlerine göre, bugün ülkenin kuzey ve doğu kesimlerinde havanın parçalı ve yer yer çok bulutlu olması, diğer yerlerde az bulutlu geçmesi öngörülüyor.

Hava sıcaklığının ülke genelinde 2-5 derece artarak, mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor.

Rüzgarın genellikle kuzeyli, zamanla iç ve batı kesimlerde güneyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.

Türkiye, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 17.04.2020 08:56 Kaynak: AA

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