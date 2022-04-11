Soğuk hava dalgasıyla birlikte dünyaca ünlü sahil sessizliğe büründü - Son Dakika
Üye Girişi

Soğuk hava dalgasıyla birlikte dünyaca ünlü sahil sessizliğe büründü

11.04.2022 15:32

Soğuk hava dalgasıyla birlikte dünyaca ünlü sahil sessizliğe büründü Antalya'da geçtiğimiz hafta 25 dereceye kadar çıkan hava sıcaklığı bugün 12 dereceye kadar düşünce, dünyaca ünlü sahil bomboş kaldı.

Soğuk hava dalgasıyla birlikte dünyaca ünlü sahil sessizliğe büründü

ANTALYA - Antalya'da geçtiğimiz hafta 25 dereceye kadar çıkan hava sıcaklığı bugün 12 dereceye kadar düşünce, dünyaca ünlü sahil bomboş kaldı. Sahili manzara terasından izleyen vatandaşlarsa, turkuaz rengiyle büyüleyen Akdeniz'i cep telefonlarıyla fotoğrafladı.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünün soğuk hava dalgası uyarısının ardından, turizmin başkenti Antalya'da hava sıcaklığı, geçen haftaya göre 13 dereceye kadar geriledi. Geçtiğimiz hafta 25 dereceye kadar çıkan hava sıcaklığı bugün öğlen saatlerinde 12 dereceye kadar düştü. Soğuk havadan dolayı dünyaca ünlü Konyaaltı Sahili boş görüntüsüyle dikkat çekerken, vatandaşlar manzara izlemek için varyantlardaki seyir terasına geldi.

Zaman zaman rüzgarla zor anlar yaşayan vatandaşlar ve turistler, iki renge bürünen turkuaz renkli denizi cep telefonlarıyla görüntüledi.

Soğuk hava dalgasıyla birlikte dünyaca ünlü sahil sessizliğe büründü
Soğuk hava dalgasıyla birlikte dünyaca ünlü sahil sessizliğe büründü
Soğuk hava dalgasıyla birlikte dünyaca ünlü sahil sessizliğe büründü
Soğuk hava dalgasıyla birlikte dünyaca ünlü sahil sessizliğe büründü
Soğuk hava dalgasıyla birlikte dünyaca ünlü sahil sessizliğe büründü
Soğuk hava dalgasıyla birlikte dünyaca ünlü sahil sessizliğe büründü
Soğuk hava dalgasıyla birlikte dünyaca ünlü sahil sessizliğe büründü
Soğuk hava dalgasıyla birlikte dünyaca ünlü sahil sessizliğe büründü

YORUMLAR
500
50 ili kapsayan proje hayata geçiyor! Karadeniz, İç Anadolu, Akdeniz ve Doğu Anadolu'nun ticaret limanı olacak 50 ili kapsayan proje hayata geçiyor! Karadeniz, İç Anadolu, Akdeniz ve Doğu Anadolu'nun ticaret limanı olacak Antalya Devlet Opera ve Balesi 'Kamelyalı Kadın' balesini sahneleyecek Antalya Devlet Opera ve Balesi 'Kamelyalı Kadın' balesini sahneleyecek

Akdeniz, Antalya, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Soğuk hava dalgasıyla birlikte dünyaca ünlü sahil sessizliğe büründü - Son Dakika


Son Dakika
16:56 Eski futbolcu Dirk Kuyt, ringe çıkmaya hazırlanıyor
16:45 Kızını öldürüp idama mahkum edilen 14 çocuklu anne için kampanya!
16:39 Fenerbahçe'de top koşturan Crespo'yu izlemeye gelen dev kulüpten rekor teklif!
16:36 Takım elbiseli hırsız, 6 bin liralık bisiklet çaldı
16:32 Bakan Karaismailoğlu, kişilik haklarına saldırıda bulunduğu gerekçesiyle İBB Başkanı İmamoğlu'na 250 bin liralık tazminat davası açtı
16:13 Mustafa Sarıgül'den siyasi partilere çağrı: Genel af çıkaralım
16:04 İstanbul Emniyet'i "Zeytinburnu Kasabı" adlı hesap sahibinin 2 ay önce tutuklandığını açıkladı
15:51 David ve Victoria Beckham oğullarının, yeni soyadından pek memnun değil: Paylaşımlarda sadece kendi soyadlarını kullandılar
15:47 Yakılarak öldürülmüştü! Pınar Gültekin davasında yine karar çıkmadı! Anne fenalaşarak hastaneye kaldırıldı
15:47 Herkes Millet İttifakı'nın cumhurbaşkanı adayını merak ediyor, İmamoğlu'na yine soruldu! Cevap: Seçim takvimi geldiğinde konuşuruz
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 11.04.2022 17:02:24. #1.13#
SON DAKİKA: Soğuk hava dalgasıyla birlikte dünyaca ünlü sahil sessizliğe büründü - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement