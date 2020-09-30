Hava sıcaklığı düşüyor, 10 ilde kuvvetli sağanak bekleniyor - Son Dakika

Hava sıcaklığı düşüyor, 10 ilde kuvvetli sağanak bekleniyor

Meteoroloji tahminlerine göre bugün ülke genelinde sıcaklıklar azalıyor, Karadeniz bölgesi başta olmak üzere 10 ilde ise kuvvetli yağış bekleniyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; yurdun kuzey kesimlerinin parçalı yer yer çok bulutlu, Batı ve Orta Karadeniz kıyıları, Doğu Karadeniz ile Erzincan, Erzurum, Kars, Ardahan, Adana'nın kuzeyi, Kahramanmaraş'ın batısı ve Osmaniye'nin kuzey kesimlerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; Giresun, Trabzon ve Rize çevrelerinde yerel olarak kuvvetli olması (21-50 kg/m2) bekleniyor.

SICAKLIKLAR AZALIYOR

Hava sıcaklığının doğu bölgelerde değişmeyeceği, diğer yerlerde 3 ala 7 derece azalacağı tahmin ediliyor.Genellikle batı ve kuzeybatı, güneydoğu kesimlerde güneybatı yönlerden hafif ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.

SEL UYARISI YAPILDI

Yağışların; Giresun, Trabzon ve Rize çevrelerinde yerel olarak kuvvetli olması (21-50 kg/m2) beklendiğinden ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı, yağış anında kuvvetli rüzgar ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

Kentlerin hava durumu:

İSTANBUL: 24°C Parçalı bulutlu

ANKARA:22°C Parçalı bulutlu

İZMİR: 28°C Az bulutlu

ANTALYA: 31°C Az bulutlu

ZONGULDAK: 21°C Parçalı yer yer çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

TRABZON: 27°C Parçalı ve çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların öğle saatlerinden sonra yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.

ERZURUM: 23°C Az bulutlu, zamanla parçalı bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

DİYARBAKIR: 33°C Az bulutlu

Hava sıcaklığı düşüyor, 10 ilde kuvvetli sağanak bekleniyor

Karadeniz, Trabzon, Erzurum, yerel, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 30.09.2020 07:39

Son Dakika Güncel Hava sıcaklığı düşüyor, 10 ilde kuvvetli sağanak bekleniyor - Son Dakika

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