Son Dakika Haberleri: Hava sıcaklığı düşüyor, sağanak yağmura dikkat!
Son Dakika Güncel Hava sıcaklığı düşüyor, sağanak yağmura dikkat!

Hava sıcaklığı düşüyor, sağanak yağmura dikkat!

41 dakika önce

Doğu Anadolu Bölgesinde hava sıcaklığında düşüş yaşanırken Göle sıfırın altında 9 dereceyi gördü.

Hava sıcaklığı düşüyor, sağanak yağmura dikkat!, System.String[]

Doğu Anadolu Bölgesinde hava sıcaklığında düşüş yaşanırken Göle sıfırın altında 9 dereceyi gördü. Erzincan ve çevreleri ise sağanak yağışlı geçecek.


Meteoroloji 12. Bölge Müdürlüğünden yapılan son değerlendirmelere göre, bölge genelinde hava parçalı ve az bulutlu zamanla yer yer çok bulutlu Erzincan ve çevrelerinin ise öğle saatlerinden itibaren yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Sıcaklıkların bölge genelinde azalarak mevsim normalleri civarında seyredeceği bölgede rüzgar güney yönlerden hafif, zaman zaman orta kuvvette esecek.


Bölgede gece en düşük hava sıcaklığı Ardahan'ın Göle ilçesinde eksi 9 derece olarak ölçüldü. Bölgedeki diğer illerde ise; Kars'ın Selim ve Sarıkamış ilçelerinde eksi 3, Ağrı Taşlıçay'da eksi 2, Erzurum Aziziye'de eksi 5, Erzincan Otlukbeli'de eksi 2, Iğdır'da 4 derece ölçüldü.


Gün içinde beklenen en yüksek sıcaklık ise Erzincan'da 24, Iğdır'da 25, Ağrı ve Kars'ta 23, Erzurum ve Ardahan'da 21 derece olacak. - ERZİNCAN

Erzincan, Göle, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 17.10.2019 09:35 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Varlık Fonu Genel Müdürü Sönmez: Yeni Milli Piyango modeliyle hasılat 3 katına çıkacak
Trump, Türkiye ile ilgili skandal yayına imza atan kanalın muhabirini yerin dibine soktu ABD'li albay, terör örgütü YPG beğenisini tepki üzerine kaldırdı MHP'li Semih Yalçın'ın oğlu Turan İlteber Yalçın kimdir?

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 17.10.2019 10:16:13. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Hava sıcaklığı düşüyor, sağanak yağmura dikkat!
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]