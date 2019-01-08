Hava Sıcaklığı Hissedilir Seviyede Düştü, Çatılarda Buz Sarkıtları Oluştu

Hava sıcaklığı hissedilir seviyede düştü, çatılarda buz sarkıtları oluştuÇANAKKALE - Çanakkale'nin Yenice ilçesine bağlı Çukuroba köyüne bağlı Kıraçoba köyünde havanın-4 dereceye düşmesi ile çatılarda buz sarkıtları oluştu.

Hava sıcaklığı hissedilir seviyede düştü, çatılarda buz sarkıtları oluştu



ÇANAKKALE - Çanakkale'nin Yenice ilçesine bağlı Çukuroba köyüne bağlı Kıraçoba köyünde havanın-4 dereceye düşmesi ile çatılarda buz sarkıtları oluştu.

Yenice ilçesine bağlı Kalkım beldesine 5 kilometre uzaklıkta bulunan Çukuroba köyü Kıraçoba mahallesinde yaşayan Dinçer Öçal, "Kazdağları'nın kenarında bulunan mahallemizde kar kalınlığının 30 santime ulaşmasının ardından dün gece sıcaklık -4 dereceye düştü. Evlerimizin çatılarında 1 metre boyunda buz sarkıtları oluştu. Havanın gece eksilere düşmesi ile Kalkım - Edremit karayolunda buzlanmaya sebep oluyor. Sürücüler çok dikkatli olmalıdır" dedi.

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