Hava Sıcaklığı Hissedilir Seviyede Düştü, Çatılarda Buz Sarkıtları Oluştu
52 dakika önce
Hava sıcaklığı hissedilir seviyede düştü, çatılarda buz sarkıtları oluştuÇANAKKALE - Çanakkale'nin Yenice ilçesine bağlı Çukuroba köyüne bağlı Kıraçoba köyünde havanın-4 dereceye düşmesi ile çatılarda buz sarkıtları oluştu.
Hava sıcaklığı hissedilir seviyede düştü, çatılarda buz sarkıtları oluştu
ÇANAKKALE - Çanakkale'nin Yenice ilçesine bağlı Çukuroba köyüne bağlı Kıraçoba köyünde havanın-4 dereceye düşmesi ile çatılarda buz sarkıtları oluştu.
Yenice ilçesine bağlı Kalkım beldesine 5 kilometre uzaklıkta bulunan Çukuroba köyü Kıraçoba mahallesinde yaşayan Dinçer Öçal, "Kazdağları'nın kenarında bulunan mahallemizde kar kalınlığının 30 santime ulaşmasının ardından dün gece sıcaklık -4 dereceye düştü. Evlerimizin çatılarında 1 metre boyunda buz sarkıtları oluştu. Havanın gece eksilere düşmesi ile Kalkım - Edremit karayolunda buzlanmaya sebep oluyor. Sürücüler çok dikkatli olmalıdır" dedi.
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Haber Yayın Tarihi : 08.01.2019 02:35 Kaynak: İHA
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