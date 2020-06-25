Hava sıcaklığı mevsim normalinin 8 derece üzerine çıkacak - Son Dakika

ANTALYA'da, hava sıcaklıklarının cuma gününden itibaren artması bekleniyor. Sıcaklıkların mevsim normallerinin 7-8 derece üzerine çıkarak, 38 dereceye ulaşacağı tahmin ediliyor.
Ülke genelinde etkili olan yağışlı hava dalgası, yerini cuma gününden itibaren sıcak havaya bırakacak. Antalya'da geçen hafta hava sıcaklıkları mevsim normalleri altında seyrederken, yarından itibaren mevsim normallerinin 7-8 derece üzerine çıkması bekleniyor. Kent merkezinde cuma günü 36 derece olması beklenen hava sıcaklığı, cumartesi günü ise 38 dereceye kadar ulaşacak. Artan hava sıcaklığı ise pazartesi gününden itibaren 33 dereceye kadar düşecek.
Antalya'nın haziran ayı hava sıcaklığı ortalaması 30.7'yken, 2007 yılında ise 44,8 derece ile sıcaklık rekoru kırılmıştı.