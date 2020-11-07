Hava sıcaklığı tüketicinin cebini yaktı - Son Dakika

Hava sıcaklığı tüketicinin cebini yaktı

07.11.2020 08:05
Hava sıcaklığı tüketicinin cebini yaktı, System.String[]

ANTALYA'da hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin üzerinde seyretmesi, sebze ve meyvede üretimi ortalama yüzde 30 düşürdü.

ANTALYA'da hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin üzerinde seyretmesi, sebze ve meyvede üretimi ortalama yüzde 30 düşürdü. Düşen üretim, fiyatlara artış olarak yansıdı. Fiyatların ortalama 2 kat arttığı kaydedildi.

Türkiye'nin yaş sebze meyve ihtiyacının büyük kısmının karşılandığı örtü altı üretim merkezi Antalya'da, pazar tezgahlarında ve toptancı halinde fiyatlar cep yakıyor. Toptancı halinde sebze ve meyvelerin fiyatlarının yüksek olmasını, yazın sıcak seyreden havaların sonbaharda da etkisini göstermesi sonucu verimin düşmesine bağlayan Toptancı Hal Yaş Sebze ve Meyve Komisyoncuları Derneği Başkanı Hasan Ali Yılmaz, domatesin fiyatının bu nedenle yüzde 100'ün üzerinde arttığını söyledi. Sebze ve meyve grubunun tamamında artış gözlendiğini ifade eden Yılmaz, "Sebze ve meyvelerimizde hava sıcaklığından dolayı verim düştü. Özellikle domateste. İlk döllemelerde sayıda ve tonajlarda düşme yaşandı. İlk zamanlarda 10 kilogram toplarken, şimdi 5 kilogram toplamaya başladılar. Bu da ister istemez fiyatına yansıyor" dedi.

Geçen yıl böyle bir sorun olmadığını ve domatesin fiyatının 1 lira civarında olduğunu kaydeden Yılmaz, "Yüzde 30'luk kayıp var. Geçen yıl 1 TL civarındaydı domatesin kilosu, bu yıl 2 lira civarında. İhracatta sorun yok. Özellikle Irak pazarı açıldı, domates ihraç ediyoruz" diye konuştu.GEÇEN YILA GÖRE YÜZDE 50 AZALMA VAR2020 yılı üretim endeksleri incelendiğinde ekim ayı baz alındığında, bir önceki aya göre yüzde 6,88, sebzede yüzde 22,28 ve meyvede yüzde 6,69'luk artış gözlenirken, bu rakam geçen yıla göre yıl bazında değerlendirildiğinde ciddi düşüş dikkati çekti. Geçen yılın aynı ayında domateste yüzde 52,78, sebzede yüzde 42,15, meyvede ise yüzde 33,73 yıl bazında azalma olduğu görüldü.BİBERİN FİYATI 3 LİRAYA DÜŞTÜSemt pazarlarında ise tezgahta satış yapan pazarcılar ürünlerin yeteri kadar ilgi görmediğinden yakındı. Vatandaşın pazara gelmediğini belirten pazar esnafı, halden aldıkları fiyatın üzerine çok az miktarda kar koyup, ürünü zor da olsa satmaya çalıştıklarını söyledi. Biberin 4-5 liralardan 3 liraya düştüğünü anlatan pazarcı esnafı Yusuf Tüzün, fiyatların normal olduğunu, havalar nedeniyle ürün azalınca fiyatların da bazı ürünlerde arttığını anlattı.Bir başka esnaf Sebahattin Dinçer, fiyatların Antalya'da diğer illere göre normal olduğunu belirtti. Alışverişin pek fazla olmadığını da anlatan Dinçer, "Havalar sıcak olunca fiyatlar biraz yüksek. İstanbul'a göre uygun ama Antalya'da da geçen aya göre fiyatlar biraz daha yüksek" dedi.TOPTANCI HALİNDE FİYATLAR Antalya Büyükşehir Belediyesi Toptancı Hal Kompleksi'nde sebze- meyvelerin en düşük fiyatları incelediğinde 2 liranın altında soğan, salatalık ve kabağın olduğu dikkati çekti. Sebze meyvelerin en düşük kilogram fiyatları ise şöyle sıralandı:

"Domates 2,50, sivri biber 3, kapya biber 2,50, dolma biber 2,10, fasulye 5,50, salatalık 1,20, kabak 1,80, karnabahar 4, patates 2, patlıcan 2, pırasa 2,50, soğan 1 TL."


Hava sıcaklığı tüketicinin cebini yaktı
Hava sıcaklığı tüketicinin cebini yaktı
Hava sıcaklığı tüketicinin cebini yaktı
Hava sıcaklığı tüketicinin cebini yaktı
Hava sıcaklığı tüketicinin cebini yaktı
Hava sıcaklığı tüketicinin cebini yaktı
Hava sıcaklığı tüketicinin cebini yaktı
Hava sıcaklığı tüketicinin cebini yaktı
Hava sıcaklığı tüketicinin cebini yaktı

Hasan Ali Yılmaz, Türkiye, Antalya, Pazar, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Hava sıcaklığı tüketicinin cebini yaktı - Son Dakika


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