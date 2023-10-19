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Hava Sıcaklığı Yükseliyor - Son Dakika

Hava Sıcaklığı Yükseliyor

Son Güncelleme: 19.10.2023 16:45

Meteoroloji Hava Tahmin Uzmanı Cengiz Çelik, yaptığı açıklamada, yağışlı sistemin bugün itibarıyla yurdu terk edeceğini ve yarından itibaren bir hafta boyunca havanın mevsim normallerinin üzerinde ve yurdun büyük bölümünde yağışsız olacağını belirtti. Sıcaklıkların ise Marmara Bölgesi'nden başlayarak yurt genelinde artacağını ve hafta sonundan itibaren mevsim normallerinin üzerinde seyredeceğini söyledi. Ankara'da 16-17 dereceye düşen sıcaklıkların hafta sonunda 24-25 dereceye, İstanbul'da 23-25 dereceye, İzmir'de ise 28 dereceye kadar yükseleceği tahmin ediliyor.

Hava sıcaklığı yarından itibaren mevsim normallerinin üzerine çıkacak.

Meteoroloji Hava Tahmin Uzmanı Cengiz Çelik, AA muhabirine, Meteoroloji Genel Müdürlüğünde, yurt genelinde görülecek hava sıcaklıklarına ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Yağışlı sistemin bugün itibarıyla yurdu terk edeceğini belirten Çelik, yarından itibaren bir hafta boyunca havanın mevsim normallerinin üzerinde ve yurdun büyük bölümünde yağışsız olacağını söyledi.

Sıcaklıkların yarından itibaren Marmara Bölgesi'nden başlamak üzere yurt genelinde artacağını vurgulayan Çelik, "Hava sıcaklığı hafta sonundan itibaren Marmara, Ege, Batı Akdeniz, İç Anadolu ile Batı ve Orta Karadeniz'de mevsim normallerinin 3 ila 6 derece, Doğu Anadolu ile Güney Doğu Anadolu'da ise 2 ila 4 derece üzerinde seyredecek." dedi.

Çelik, Ankara'da 16-17 dereceye düşen sıcaklıkların hafta sonunda 24-25 dereceye, İstanbul'da 23-25 dereceye, İzmir'de 28 dereceye kadar yükseleceğini bildirdi.

Yarından itibaren sabah saatlerinde bazı bölgelerde sis ve pus beklendiğine dikkati çeken Çelik, sis ve pusun Marmara, iç Ege, İç Anadolu, Karadeniz'in iç kesimleri ile Doğu Anadolu ve Güney Doğu Anadolu'da etkili olacağını kaydetti.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Hava Sıcaklığı Yükseliyor - Son Dakika


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SON DAKİKA: Hava Sıcaklığı Yükseliyor - Son Dakika
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