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Hava sıcaklığının - 10 derecelere düştüğü kentte kırağı oluştu - Son Dakika

Hava sıcaklığının - 10 derecelere düştüğü kentte kırağı oluştu

11.02.2022 12:08

Hava sıcaklığının - 10 derecelere düştüğü kentte kırağı oluştu Sivas'ta soğuk havanın etkisiyle oluşan kırağı tarihi Eğriköprü ve çevresinde kartpostallık görüntüler oluşturdu Sivas'ta soğuk havanın etkisiyle oluşan kırağı tarihi Eğriköprü ve çevresinde kartpostallık görüntüler oluşturdu.

Hava sıcaklığının - 10 derecelere düştüğü kentte kırağı oluştu

Sivas'ta soğuk havanın etkisiyle oluşan kırağı tarihi Eğriköprü ve çevresinde kartpostallık görüntüler oluşturdu

SİVAS - Sivas'ta soğuk havanın etkisiyle oluşan kırağı tarihi Eğriköprü ve çevresinde kartpostallık görüntüler oluşturdu.

Sivas'ta geçtiğimiz günlerde etkili olan kar yağışı yerini dondurucu soğuklara bıraktı. Hava sıcaklığının sıfırın altında 10 derecelere kadar düştüğü kentte sabah saatlerinde kırağı oluştu. Türkiye'nin en uzun ırmağı olma özelliğini taşıyan Kızılırmak üzerinde bulunan Tarihi Eğriköprü de kırağı eşsiz görüntülere sahne oldu. Ağaçların beyaza bürünmesi, tellerin ve bitkilerin buz tutmasıyla kartpostallık görüntüler oluşturdu.

Hava sıcaklığının - 10 derecelere düştüğü kentte kırağı oluştu
Hava sıcaklığının - 10 derecelere düştüğü kentte kırağı oluştu
Hava sıcaklığının - 10 derecelere düştüğü kentte kırağı oluştu

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Sivas, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Hava sıcaklığının - 10 derecelere düştüğü kentte kırağı oluştu - Son Dakika


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SON DAKİKA: Hava sıcaklığının - 10 derecelere düştüğü kentte kırağı oluştu - Son Dakika
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