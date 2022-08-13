Konyaaltı Sahili , Lara ve Sarısu plajlarında yoğunluk oluşturan tatilcilerden bazıları, güneşten korunmak için plaj şemsiyelerinin altında dinlenirken, bazıları da şezlonglara ve kumsala uzanarak güneşlendi.

Deniz suyunun 30, nemin ise yüzde 72 kaydedildiği kentte, yerli ve yabancı turistler kent merkezi ve turistik ilçelerde denizin keyfini çıkarıyor.

Kaynak: AA

Antalya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Antalya sahillerinde yoğunluk yaşanıyor - Son Dakika

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