Son dakika haberi... Antalya'da yangının gölgesinde deniz keyfi - Son Dakika

Antalya'da yangının gölgesinde deniz keyfi

Yukarıda vatandaşlar yangına kovalarla kum aşırken aşağıda eniz keyfi ara vermedi

Antalya'da vatandaşlar 500 metre uzaklıktaki yangına rağmen denize girdi

ANTALYA - Turizm kenti Antalya'da sıcaklık değerlerinin 35 dereceye kadar çıkmasını fırsat bilen bazı vatandaşlar kısıtlamaya rağmen denize koştu. Sahile 500 metre yukarılarında yaşanan ve bölge halkının yangına kovalara kum doldurarak müdahale ettiği yangına rağmen yangının gölgesindeki deniz keyfi devam etti.

Turizmin başkenti Antalya'da hava sıcaklık değerlerinin 35 dereceye kadar çıkmasını fırsat bilen vatandaşlar ve turistler ünlü Lara Plajı'na akın etti. Sahile gelen vatandaşlardan bir kısmı denize girdi, bir kısmı da güneşlendi. Öte yandan vatandaşların 500 metre yukarıda ormanlık alanda çıkan yangına rağmen deniz kenarında eğlenmesi şaşkınlık oluşturdu. Bazı vatandaşların ise kısıtlamadan muaf olmamasına rağmen denize girmesi 'pes' dedirtti. Kısıtlamayı fırsat bilen turistler ise denize şezlong üzerinde güneşlendi.

Adana'dan Antalya'ya ilk defa geldiğini belirten Ahmet Ötün, "Çok güzel yer. Hem insanlarını hem denizini çok beğendim. Adanalılara buraları tavsiye ederim. Ben muafım. Çalışan iznim var. Tatil yapmak istedim" dedi.

Ankara'dan çalışmak için geldiğini belirten Azat Sürücü ise, "Canımız çekti, gelmek istedik. Herkese tavsiye ederim. Hemen ileri de de babamızı kuma gömdük" sözlerine yer verdi. Bir vatandaş ise kendisini kafasına kadar kuma gömerek güneşlendiğini belirtti.