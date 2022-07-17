Hava sıcaklığının 39 derece olduğu Adıyaman'da araç termometreleri 49 dereceyi gösterdi! Kliması olmayanlar camları açarak seyahat etti - Son Dakika
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Hava sıcaklığının 39 derece olduğu Adıyaman'da araç termometreleri 49 dereceyi gösterdi! Kliması olmayanlar camları açarak seyahat etti

17.07.2022 16:11

Hava sıcaklığının 39 dereceyi bulduğu Adıyaman'da araç termometreleri 49 dereceyi gösterdi. Aracında klima olmayan vatandaşların zor anlar yaşarken, araç sürücüleri çareyi tüm camları açıp yolculuk etmekte buldu.

Adıyaman'da hava sıcaklıkları öğlen saatlerinde meteoroloji verilerine göre 39 dereceye ulaştı. Sıcaklıklara dayanamayan birçok vatandaş, ağaç gölgelerinde veya serin sularda kendilerini rahatlatmaya çalışıyor.

Meteoroloji bile şaştı kaldı! Adıyaman'da araç termometreleri 49 dereceyi gösterdi

GÜNDE BİRKAÇ KEZ KIYAFET DEĞİŞTİRMEK ZORUNDA KALIYORLAR

Adıyaman'da ilk defa böyle bir sıcaklıkla karşılaştıklarını dile getiren çoğu vatandaş, terlemelerinden dolayı günde birkaç defa kıyafet değiştirmek zorunda kaldıklarını belirtti. Park ve bahçelerde bulunan ağaç gölgeleri altında çoğu vatandaş serinleyerek zaman geçirmeye çalışırken bazıları ise mesire alanında bulunan sularda yüzerek sıcaklıktan kurtulmaya çalıştı.

Meteoroloji bile şaştı kaldı! Adıyaman'da araç termometreleri 49 dereceyi gösterdi

KLİMAYI ÇALIŞTIRMADAN YOLA ÇIKMAK ZOR

Bunaltıcı havalarda araçların termometreleri ise 49 dereceyi gördü. Araç içlerinde daha etkili olan sıcaklık nedeniyle bölge halkı araçlardaki klimaları çalıştırarak, kliması bulunmayan araçlarda ise tüm camları açarak yolculuk edebiliyor.

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Kaynak: İHA

Adıyaman, Tragger, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Hava sıcaklığının 39 derece olduğu Adıyaman'da araç termometreleri 49 dereceyi gösterdi! Kliması olmayanlar camları açarak seyahat etti - Son Dakika

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SON DAKİKA: Hava sıcaklığının 39 derece olduğu Adıyaman'da araç termometreleri 49 dereceyi gösterdi! Kliması olmayanlar camları açarak seyahat etti - Son Dakika
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