Hava sıcaklığının 39 derece olduğu Adıyaman'da araç termometreleri 49 dereceyi gösterdi! Kliması olmayanlar camları açarak seyahat etti

Adıyaman'da hava sıcaklıkları öğlen saatlerinde meteoroloji verilerine göre 39 dereceye ulaştı. Sıcaklıklara dayanamayan birçok vatandaş, ağaç gölgelerinde veya serin sularda kendilerini rahatlatmaya çalışıyor.

GÜNDE BİRKAÇ KEZ KIYAFET DEĞİŞTİRMEK ZORUNDA KALIYORLAR

Adıyaman'da ilk defa böyle bir sıcaklıkla karşılaştıklarını dile getiren çoğu vatandaş, terlemelerinden dolayı günde birkaç defa kıyafet değiştirmek zorunda kaldıklarını belirtti. Park ve bahçelerde bulunan ağaç gölgeleri altında çoğu vatandaş serinleyerek zaman geçirmeye çalışırken bazıları ise mesire alanında bulunan sularda yüzerek sıcaklıktan kurtulmaya çalıştı.

KLİMAYI ÇALIŞTIRMADAN YOLA ÇIKMAK ZOR

Bunaltıcı havalarda araçların termometreleri ise 49 dereceyi gördü. Araç içlerinde daha etkili olan sıcaklık nedeniyle bölge halkı araçlardaki klimaları çalıştırarak, kliması bulunmayan araçlarda ise tüm camları açarak yolculuk edebiliyor.