Aydın'da 40 dereceye ulaşan sıcak hava bunalttı

Hava sıcaklığının 40 dereceye ulaştığı Aydın'da günlük yaşam olumsuz etkilendi.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü verilerine göre kentte bugün en yüksek hava sıcaklığı 40 derece olarak ölçüldü.

Sıcak hava nedeniyle öğle saatlerinde sokak ve caddelerdeki insan yoğunluğu azaldı. Bunaltan sıcaklık Aydınlıları genelde gölge alanlara yöneltti.

Dışarıda bulunan vatandaşlar ise park ve gölgelik alanlarda vakit geçirdi, dondurma, kar helvası gibi yiyeceklerle serinlemeye çalıştı.

Bazı çocuklar ise tehlikeli olmasına rağmen süs havuzlarında yüzdü.

"Dışarıda sanki soba yakıyorlar"

Nebahat Seven, "Bankada işlerim vardı, zorunlu çıktım. Fakat çok sıcak. Bu sıcaklara pek dayanamıyorum. Aydın çok sıcak bir şehir. Dışarıda sanki soba yakıyorlar, çok sıcak." dedi.

Gölgede vakit geçiren Mehmet Can Çakır da "Gölgede bile terliyoruz. Aydın 40 dereceyi gösteriyor. Gerçekten sıcaktan bunalıyoruz. Gölgede bile kimse yok." diye konuştu.

Cengiz Akdemir de aşırı sıcaktan dolayı başına ıslak havlu koyduğunu söyledi.

Atatürk Kent Meydanı'ndaki süs havuzuna girerek serinlemeye çalışan çocuklardan Nurullah Koldaş da "Aydın çok sıcak, arkadaşlarımızla süs havuzuna geldik. Yüzüyoruz, serinliyoruz." ifadelerini kullandı.

Tatil bölgelerinde sahiller doldu

Ege Bölgesi'nin önemli turizm merkezlerinden Kuşadası ve Didim ilçelerindeki sahil ve koylarda ise yoğunluk oluştu.

Tatilcilerden bazıları da tekne turuyla koylarda ya da su parklarında yüzmeyi tercih etti.