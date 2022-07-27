Aydın'da 40 dereceye ulaşan sıcak hava bunalttı - Son Dakika
Üye Girişi

Aydın'da 40 dereceye ulaşan sıcak hava bunalttı

27.07.2022 17:17
Aydın'da 40 dereceye ulaşan sıcak hava bunalttı

Hava sıcaklığının 40 dereceye ulaştığı Aydın'da günlük yaşam olumsuz etkilendi.

Hava sıcaklığının 40 dereceye ulaştığı Aydın'da günlük yaşam olumsuz etkilendi.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü verilerine göre kentte bugün en yüksek hava sıcaklığı 40 derece olarak ölçüldü.

Sıcak hava nedeniyle öğle saatlerinde sokak ve caddelerdeki insan yoğunluğu azaldı. Bunaltan sıcaklık Aydınlıları genelde gölge alanlara yöneltti.

Dışarıda bulunan vatandaşlar ise park ve gölgelik alanlarda vakit geçirdi, dondurma, kar helvası gibi yiyeceklerle serinlemeye çalıştı.

Bazı çocuklar ise tehlikeli olmasına rağmen süs havuzlarında yüzdü.

"Dışarıda sanki soba yakıyorlar"

Nebahat Seven, "Bankada işlerim vardı, zorunlu çıktım. Fakat çok sıcak. Bu sıcaklara pek dayanamıyorum. Aydın çok sıcak bir şehir. Dışarıda sanki soba yakıyorlar, çok sıcak." dedi.

Gölgede vakit geçiren Mehmet Can Çakır da "Gölgede bile terliyoruz. Aydın 40 dereceyi gösteriyor. Gerçekten sıcaktan bunalıyoruz. Gölgede bile kimse yok." diye konuştu.

Cengiz Akdemir de aşırı sıcaktan dolayı başına ıslak havlu koyduğunu söyledi.

Atatürk Kent Meydanı'ndaki süs havuzuna girerek serinlemeye çalışan çocuklardan Nurullah Koldaş da "Aydın çok sıcak, arkadaşlarımızla süs havuzuna geldik. Yüzüyoruz, serinliyoruz." ifadelerini kullandı.

Tatil bölgelerinde sahiller doldu

Ege Bölgesi'nin önemli turizm merkezlerinden Kuşadası ve Didim ilçelerindeki sahil ve koylarda ise yoğunluk oluştu.

Tatilcilerden bazıları da tekne turuyla koylarda ya da su parklarında yüzmeyi tercih etti.

YORUMLAR
500
Murat Nehri'nde kaybolan vatandaşı arama çalışmaları sürüyor Murat Nehri'nde kaybolan vatandaşı arama çalışmaları sürüyor Akıntıya kapılan kızı kurtarıp, kendisi kaybolan oto tamircisi 4 gündür aranıyor Akıntıya kapılan kızı kurtarıp, kendisi kaybolan oto tamircisi 4 gündür aranıyor
Kaynak: AA

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Aydın, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Aydın'da 40 dereceye ulaşan sıcak hava bunalttı - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

Son Dakika
17:05 Londra'da maymun çiçeğine yakalanan Türk vatandaşı ilk kez konuştu: Derim kemiklerimden çekiliyormuş gibi hissettim
16:59 FED kararı öncesinde dolarda hareketlilik: 17,93 ile yılın zirvesine çıktı
16:51 CHP İzmir Gençlik Kolları Başkanı'nın AK Parti'lilere yönelik "düşünemeyen seçmenler" sözlerine tepki: CHP'nin misyonu hakaret etmek
16:43 323 metre uzunluğundaki dev gemi yedinci kez Bodrum'a geldi
16:36 Ümit Özdağ, Suriyeli sığınmacılar hakkındaki iddialarına devam ediyor: Buraya Türklerin girmesi yasak
16:29 MSB'den Irak'taki Türk Başkonsolosluğu'na gerçekleştirilen terör saldırısına çok sert tepki: Teröristleri kazdıkları hendeklere gömeceğiz
16:26 Gaziantep'te karnındaki bebeğiyle intihar girişiminde bulunan kadını bu kararından emniyet müdürü vazgeçirdi
16:24 Galatasaray'ın kiralamak istediği Morutan'ı İtalya Serie B ekibi Pisa renklerine bağlayabilir
16:17 İstanbul Havalimanı Avrupa'yı perişan ediyor! Dünyanın en iyisi olmasına ramak kaldı
16:19 Tatile çıkan Hadise-Mehmet Dinçerler çifti, 7 günlüğüne kiraladıkları villa için 764 bin TL ödedi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 27.07.2022 17:27:52. #1.12#
SON DAKİKA: Aydın'da 40 dereceye ulaşan sıcak hava bunalttı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement