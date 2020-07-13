Hava sıcaklığının 50 dereceye ulaştığı Bağdat'ta halk, çareyi Dicle Nehri'nde serinlemekte buluyor - Son Dakika

Hava sıcaklığının 50 dereceye ulaştığı Bağdat'ta halk, çareyi Dicle Nehri'nde serinlemekte buluyor

Irak'ın başkenti Bağdat'ta hava sıcaklığının 50 dereceye ulaşması ve yaşanan elektrik kesintileri nedeniyle halk, serinlemek için soluğu yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına rağmen Dicle Nehri'nde alıyor.

Irak'ın başkenti Bağdat'ta hava sıcaklığının 50 dereceye ulaşması ve yaşanan elektrik kesintileri nedeniyle halk, serinlemek için soluğu yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına rağmen Dicle Nehri'nde alıyor.

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Ülke genelinde, Kovid-19 salgınından dolayı havuzlar kapalı durumda. Kadim başkent Bağdat'ta, kavurucu sıcaklıkların yaşandığı yaz aylarında bile günlük ortalama 4 ila 5 saat elektrik hizmeti veriliyor.

Bağdat'ın birçok bölgesinde, elektrik sıkıntısını gidermek için mahalle jeneratörleri devreye giriyor ancak yaşanan mali kriz ve memur maaşlarının ödenmesindeki gecikme gibi faktörler bazı insanların ücretli olan bu jeneratörleri kullanmasına da imkan vermiyor.

Başkentin Azamiye bölgesindeki nehir kıyıları haftanın dört günü serinlemek isteyenlerle dolup taşıyor. Buraya gelenlerin büyük bölümü nehirde yüzerek, günün belirli saatlerindeki sıcak havanın etkisinden kurtulmaya çalışıyor.

Bağdatlıların serinlemek için tercih ettiği Dicle Nehri kıyısı, ihmal edilmiş ve temizlik bakımından da sağlıksız koşullara sahip.

Bölge halkının kıyının temizlenmesi için yaptığı çağrılar ise dikkate alınmıyor. Sağlık çevreleri buradaki insanların Kovid-19'a yakalanma riskinin olduğunu da belirtiyor.

"Elektriklerin kesilmesinden dolayı evde oturamaz hale geldik"

Günün birkaç saatini çocuklarını da yanına alarak nehirde geçiren Abdurrahim Mahmud AA muhabirine, "Hava sıcaklıklarıyla elektriklerin kesilmesinden dolayı evde oturamaz hale geldik. Koronavirüsten dolayı havuzlar da kapalı. Haftanın 4 gününü çocuklarımla birlikte öğle saatlerinden akşama kadar evimize de yakın olan Dicle Nehri'nde geçiriyoruz." dedi.

Can güvenliği olmayan tekne turları düzenleniyor

Dicle Nehri'nde ayrıca küçük teknelerle turlar da düzenleniyor. Hiçbir can güvenliği olmayan bu tehlikeli tekne yolculuklarında sağlık önlemleri alınmaması da dikkati çekiyor.

Tekne sahibi Ömer Semmaç, nehir kıyısındaki Azamiye bölgesinde sık sık elektrik kesintilerinin yaşandığını ifade ederek, şunları söyledi:

"Elektrikler, 10 dakika verilirken, günün 10 saati kesik. Mahalle jeneratörleri sürekli elektrik veremiyor. Hükümet, buradaki mahalle jeneratörleri için yakıt sağlamıyor. İnsanlar, gece yarısına kadar nehirde zaman geçirmek zorunda kalıyor."

Söz konusu bölgede Kovid-19 vakalarının yüksek olduğunu da dile getiren Semmaç, elektrik kesintisinden dolayı evinde duramayanların, özellikle gündüz saatlerinde Kovid-19 salgınına yakalanma riskini de göze alarak nehir kıyısında zaman geçirmek zorunda kaldığını anlattı.

Semmaç, yüzme bilmeyenlerin zaman zaman boğulma tehlikesi bile yaşadığını sözlerine ekledi.

Koronavirüs, Bağdat, Dicle, Irak, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 13.07.2020 11:03 Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Hava sıcaklığının 50 dereceye ulaştığı Bağdat'ta halk, çareyi Dicle Nehri'nde serinlemekte buluyor - Son Dakika
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