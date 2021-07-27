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Hava sıcaklığının artmasıyla sokaklar boş kaldı - Son Dakika

Hava sıcaklığının artmasıyla sokaklar boş kaldı

27.07.2021 14:56
Hava sıcaklığının artmasıyla sokaklar boş kaldı, System.String[]

HAKKARİ (İHA) – Hakkari'de hava sıcaklığının mevsim normallerinin üzerinde seyretmesiyle sokaklar boş kaldı.

HAKKARİ (İHA) – Hakkari'de hava sıcaklığının mevsim normallerinin üzerinde seyretmesiyle sokaklar boş kaldı.

Termometrelerin 35 dereceyi gösterdiği Hakkari kent merkezinde sıcaktan bunalan vatandaşlar, evlerinde kalmayı tercih etti. Kent merkezindeki park ve dinlenme alanları boş kalırken, bazı vatandaşlar ise ellerini ve yüzlerini yıkayarak serinlemeye çalıştı. Çalışmak zorunda kalan bazı vatandaşlar ise "Gölgelikten başka hiçbir yerde yürünmüyor. Sıcaklar 35 dereceyi gördü. Her yer yanıyor. Allah yardımcımız olsun. Serin yerlere kaçmaya çalışıyoruz" şeklinde konuştular. - HAKKARİ

Hava sıcaklığının artmasıyla sokaklar boş kaldı

Hakkari, Yaşam, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yaşam Hava sıcaklığının artmasıyla sokaklar boş kaldı - Son Dakika


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