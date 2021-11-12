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Kars'ın soğuğu gölü dondurdu - Son Dakika

Kars'ın soğuğu gölü dondurdu

12.11.2021 09:11

Kars'ta kar yağışının ardından etkili olan soğuk hava, gölü dondurdu.

Kars'ta kar yağışının ardından etkili olan soğuk hava, gölü dondurdu. Hava sıcaklığının eksi 10 dereceye düştüğü kentte Boğatepe Kuş Gölü tamamen dondu.

Kars'ta soğuk hava etkili olmaya devam ediyor, hayatı olumsuz etkileyen soğuk hava, 2 bin 344 rakımlı Boğatepe'de bulunan ve her yıl yüzlerce yaban hayvanına ev sahipliği yapan Boğatepe Kuş Gölü'nü dondurdu. Kuş seslerinin yankılandığı gölde sessizlik hakim oldu.

"DONAN GÖLDE GEZDİ"

Kars-Ardahan- Göle karayolu Boğatepe Geçidi'nde bulunan Kuş Gölü'nün donduğunu gören vatandaşlar, buz tabakası üzerine çıkarak fotoğraf çekildi. Buz üzerinde gezinti yapan vatandaş, havanın çok soğuk olduğunu belirtti.

"Soğuk iliklerime kadar işledi"

Havanın çok soğuk olduğunu ifade eden Serkan Erkoç, "Boğatepe'nin hemen yanında bulunan göldeyim. Şuanda eksi 10 derece soğuk var. Soğuk iliklerime kadar işledi. Gölde soğuktan tamamen donmuş" dedi.

2 bin 344 rakımda bulunan Boğatepe Kuş Gölü, tamamen buzla kaplanırken, göl üzerine çıkan vatandaşlar bol bol fotoğraf çekildi. Soğuk havanın önümüzdeki günlerde de etkili olacağı öğrenildi.

Kars'ta hava sıcaklığı gece eksi 10 derece ölçülürken, sabah saatlerinde termometreler eksi 8'i gösterdi.

(Işık Çapanoğlu-İHA)

Kars'ın soğuğu gölü dondurdu
Kars'ın soğuğu gölü dondurdu
Kars'ın soğuğu gölü dondurdu
Kars'ın soğuğu gölü dondurdu
Kars'ın soğuğu gölü dondurdu
Kars'ın soğuğu gölü dondurdu
Kars'ın soğuğu gölü dondurdu
Kars'ın soğuğu gölü dondurdu
Kars'ın soğuğu gölü dondurdu

Kars, kar, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Kars'ın soğuğu gölü dondurdu - Son Dakika


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