Hava sıcaklığının eksi 40'a kadar düştüğü Çaldıran'da, serada domates üretimi - Son Dakika

VAN'ın Çaldıran ilçesinde, gündüz hava sıcaklığı sıfırın altında 25, geceleri ise eksi 40 derece ölçülürken, 4 yıl önce kurulan ve jeotermal enerji ile ısıtılan seralarda üretime devam ediliyor. Bu yıl 1200 ton domates üretimi gerçekleştirdiklerini belirten seranın üretim ve iş programı sorumlusu Ercan Karahanlı, dışarıda dondurucu soğuğa rağmen üretim yapmanın mutluluğunu yaşadıklarını söyledi.

Çaldıran ilçesi Ayrancılar Mahallesi'nde 2016 yılında, Tarım ve Orman Bakanlığı'nca desteklenen projeyle jeotermal enerji ile ısıtılan seralarda domates üretimine başlandı. 34 bin metrekare alan üzerinde 20 bin metre boru döşenerek ısıtılan seralar, 10 milyon liraya mal oldu. İlçede topraksız ve arılarla tozlaşmanın sağlandığı domatesler, tamamen doğal yöntemlerle üretiliyor. Hava sıcaklığının geceleri eksi 40 dereceyi gördüğü ilçede kurulan serada özellikle kadınlar çalışıyor. Hava şartları nedeniyle tarımın da çok yaygın olmadığı ilçede gündüz sıfırın altında 25 dereceye kadar düşen hava sıcaklığına rağmen üretim sürüyor.