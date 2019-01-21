Hava Sıcaklığının Eksilere Düştüğü Adıyaman'da Araç Camları Buz Tuttu
1 saat önce
Hava sıcaklığının eksilere düştüğü Adıyaman'da araç camları buz tuttuADIYAMAN - Hava sıcaklığının eksilere düştüğü Adıyaman'da araç camları buz tuttu.
Hava sıcaklığının eksilere düştüğü Adıyaman
'da araç camları buz tuttu
ADIYAMAN - Hava sıcaklığının eksilere düştüğü Adıyaman'da araç camları buz tuttu.
Hava sıcaklığının eksi 2 dereceye düştüğü kent merkezinde sürücüler sabah kalktıklarında buz tutan araçlarıyla karşılaştı. Araçların camları buz tuttu. Sürücüler buz tutan camları temizlemek için büyük çaba sarf etti.
Araçların buz tutan camlarının buzları çözülsün diye araç klimalarını çalıştırarak dakikalarca buzun çözülmesini bekledi. Bazı sürücüler ise buzları kazıdı.
Hava sıcaklığının eksi dereceye düştüğü kentte göletlerde buz tuttu.
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Haber Yayın Tarihi : 21.01.2019 10:31 Kaynak: İHA
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