Hava sıcaklığı ülke genelinde yarından itibaren artacak - Son Dakika
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Hava sıcaklığı ülke genelinde yarından itibaren artacak

14.09.2022 14:56
Hava sıcaklığı ülke genelinde yarından itibaren artacak

Hava sıcaklığının, Marmara Bölgesi'nden başlayarak tüm yurtta, yarından itibaren mevsim normallerinin 6 ila 10 derece üzerinde olacağı tahmin ediliyor.

Hava sıcaklığının, Marmara Bölgesi'nden başlayarak tüm yurtta, yarından itibaren mevsim normallerinin 6 ila 10 derece üzerinde olacağı tahmin ediliyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, hava sıcaklığı, şu anda ülkenin kuzey, iç ve doğu kesimlerinde mevsim normallerinin 4 ila 6 derece altında, batı ve güney kesimlerinde ise mevsim normalleri civarında seyrediyor.

Hava sıcaklığının, yarından itibaren Marmara Bölgesi'nden başlayarak artacağı, 19 Eylül Pazartesi gününe kadar tüm yurtta mevsim normallerinin 6 ila 10 derece üzerinde seyredeceği değerlendiriliyor.

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Kaynak: AA

Marmara Bölgesi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Hava sıcaklığı ülke genelinde yarından itibaren artacak - Son Dakika

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