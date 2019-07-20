Son Dakika Haberleri: Hava sıcaklıkları 30 dereceyi aştı vatandaşlar soluğu plajda aldı
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Hava sıcaklıkları 30 dereceyi aştı vatandaşlar soluğu plajda aldı

11 dakika önce

Eskişehir yağışlı geçen günlerin ardından güneşe tekrar kavuşurken, vatandaşlar hafta sonunu da fırsat bilerek 'Bozkırın ortasındaki deniz' olarak nitelendirilen Kent Park Plajı'nda soluklandı.

Hava sıcaklıkları 30 dereceyi aştı vatandaşlar soluğu plajda aldı, System.String[]
Eskişehir yağışlı geçen günlerin ardından güneşe tekrar kavuşurken, vatandaşlar hafta sonunu da fırsat bilerek 'Bozkırın ortasındaki deniz' olarak nitelendirilen Kent Park Plajı'nda soluklandı. Yağışla dolu geçe günlerin ardından Eskişehir tekrar güneşe kavuşmanın mutluluğunu yaşıyor. Şehirde hava sıcaklıkları tekrar 30'lu derecelere çıkması sebebi ile vatandaşların çoğu adeta kendini dışarı attı. Hafta sonunun gelmesini ve sıcak havayı fırsat bilen vatandaşlar ise Bozkırın ortasındaki deniz olarak nitelendirilen ve her yıl binlerce ziyaretçiyi ağırlayan Eskişehir Kent Park Plajı'nda soluğu aldı. Sıcak havada serinlemenin keyfini en çok çocuklar yaşadı. Yapay plaj ve denize girerek serinleyen vatandaşlar aileleri ile birlikte neşeli dakikalar geçirdi. Şehir dışından da onlarca ziyaretçi Eskişehir'in gözbebeği Kent Park Plajı'na akın ederken, yetkililer, yağışlı geçen günlerin ardından plajın tekrar hareketlenmesinden duydukları memnuniyeti dile getirdi.
(İHA)
Eskişehir, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 20.07.2019 06:45 Kaynak: İHA
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