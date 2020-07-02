Hava sıcaklıkları artacak - Son Dakika

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından Batı Karadeniz Bölgesi'nde hava sıcaklıklarının 5-7 derece artacağı bildirildi.



Karabük Valiliği tarafından yapılan açıklamada, bölgenin sıcak havanın etkisinde kalacağı belirtildi.



Sıcaklıkların mevsim normallerinin 5-7 derece üzerine çıkacağı ifade edilen açıklamada, şunlar kaydedildi:



"Önümüzdeki bir haftalık süreçte ülkemizin, Basra Alçak basıncı sebebi ile sıcak havanın etkisinde kalacağı tahmin ediliyor. Bölgemiz genelinde, havanın genellikle az bulutlu ve açık geçmesi bekleniyor. Bölgemizde mevsim normallerinin birkaç derece üzerinde seyreden hava sıcaklıklarının yarından itibaren önümüzdeki hafta ortasına kadar daha da artacağı ve mevsim normallerinin 5-7 derece üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor." - KARABÜK