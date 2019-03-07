Hava Sıcaklıkları Artacak
25 dakika önce
Sivas, Kayseri, Kırşehir, Nevşehir ve Yozgat'ta hava sıcaklıkları Pazartesi'nden itibaren mevsim normallerinin üzerinde seyredecek.
Sivas
, Kayseri
, Kırşehir
, Nevşehir
ve Yozgat
'ta hava sıcaklıkları Pazartesi'nden itibaren mevsim normallerinin üzerinde seyredecek.
Meteoroloji 7'nci Bölge Müdürlüğü Bölgesel Tahmin ve Uyarı Merkezi'nden yapılan açıklamada yurdun büyük bölümünde yarından itibaren yağış beklenmediği bildirildi. Açıklamada batı bölgelerden başlamak üzere yurdun birçok bölgesinde sıcak havanın etkili olacağı ifade edildi. Yurdun güneyinde hava sıcaklıkları mevsim normallerinin 2-4 derece ve, kuzey ve iç kesimlerde ise 5-9 derece üzerinde seyredeceğinin tahmin ediliyor. İç Anadolu
bölgesinde hafta sonundan itibaren sıcak hava etkisi altına girecek. Hava sıcaklıklarının Sivas'ta 15, Kayseri'de 16, Kırşehir'de 18, Nevşehir'de 16 ve Yozgat'ta da 15 derece olması bekleniyor.
Mevsim normallerinin üzerinde seyredecek hava sıcaklıklarının gelecek haftanın ortası itibariyle Orta Akdeniz
üzerinden gelen yağışlı hava nedeniyle mevsim normallerine düşeceği tahmin ediliyor. - SİVAS
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Haber Yayın Tarihi : 07.03.2019 06:17 Kaynak: İHA
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