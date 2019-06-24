Son Dakika Haberleri: Hava sıcaklıkları artacak
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Hava sıcaklıkları artacak

1 saat önce

İstanbul, Kocaeli, Sakarya ve Yalova'da hava sıcaklıkları artarak mevsim normallerinin 3 ila 7 derece üzerine çıkacak.

Hava sıcaklıkları artacak, System.String[]
İstanbul, Kocaeli, Sakarya ve Yalova'da hava sıcaklıkları artarak mevsim normallerinin 3 ila 7 derece üzerine çıkacak.
Meteoroloji 1. Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamada, hava sıcaklıklarının hafta sonuna kadar artacağı belirtildi.
İstanbul, Kocaeli, Sakarya ve Yalova'da mevsim normallerinin 3 ila 7 derece daha üzerine çıkacağı tahmin edilen hava sıcaklığıyla yüksek nem de beklendiği ifade edilen açıklamada, mevsim normallerinin üzerinde seyredecek sıcaklıklara karşı vatandaşlar uyarıldı.
Açıklamada, vatandaşların, meydana gelebilecek sıcak çarpması gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olması istendi.
- Hafta sonu yağış geliyor
Açıklamada ayrıca, hafta boyunca Edirne, Kırklareli ve Tekirdağ'da kısa süreli sağanak geçişler meydana geleceği belirtildi.
Hafta sonunda ise cuma gününden itibaren Karadeniz üzerinden serin ve yağışlı hava geleceği aktarılan açıklamada, bunun neticesinde mevsim normalleri üzerinde seyreden hava sıcaklıklarının azalacağı ve mevsim normalleri seviyesine ineceği kaydedildi.
Haber Yayın Tarihi : 24.06.2019 03:26 Kaynak: AA
Sakarya, Kocaeli, İstanbul, Yalova, Güncel
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