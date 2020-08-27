Hava sıcaklıkları artıyor - Son Dakika

Meteoroloji 2. Bölge Müdürlüğünden alınan bilgiye göre hava sıcaklıkları artarak mevsim normallerinin 4 ila 6 derece üzerine çıkacak.

Meteoroloji 2. Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi: "Yapılan son değerlendirmelere göre; 28 Ağustos Cuma günü ve hafta sonu, bölgemiz genelinde hava sıcaklıklarının artarak mevsim normallerinin 4 ila 6 derece üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor. Bölgemiz genelinde yağış beklenmiyor. Hafta sonu ve önümüzdeki hafta boyunca etkili olması beklenen sıcak hava dalgasından dolayı güneş ışınlarının dik geldiği 11 ile 16 saatleri arasında başta yaşlılar, çocuklar ve kronik rahatsızlığı olan vatandaşlarımızın sıcak çarpmasına karşı dikkatli ve tedbirli olmaları önem arz etmektedir." - İZMİR