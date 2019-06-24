Son Dakika Haberleri: Hava sıcaklıkları artıyor
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Hava sıcaklıkları artıyor

1 saat önce

Hava sıcaklıklarının bu hafta sonuna kadar artacağı ve Ege Bölgesi genelinde mevsim normallerinin 5 ila 8 derece üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor.

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Hava sıcaklıklarının bu hafta sonuna kadar artacağı ve Ege Bölgesi genelinde mevsim normallerinin 5 ila 8 derece üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor.

Yaklaşık iki haftadır Ege Bölgesi genelinde ve özellikle iç kesimlerde gök gürültülü sağanak yağışlara neden olan sistem hafta sonu beklentilere uygun olarak etkisini kaybetti.

Bu hafta sonuna kadar bölge genelinde havanın genellikle az bulutlu ve açık geçeceği, 26 Haziran çarşamba günü Manisa'nın doğu kesimlerinde parçalı çok bulutlu ve kısa süreli yerel gök gürültülü sağanak yağışlı olması tahmin ediliyor.

Bu hafta boyunca hava sıcaklıklarının bölge genelinde artacağı ve mevsim normallerinin 5 ila 8 derece üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor. Ancak hafta sonunda Cumartesi gününden itibaren Karadeniz üzerinden gelmesi beklenilen serin ve yağışlı sistem ile birlikte mevsim normalleri üzerinde seyreden hava sıcaklıklarının azalacağı ve mevsim normalleri seviyesine ineceği bekleniyor.

Bölgenin kıyı kesimlerinde yüksek sıcaklık ile birlikte yüksek nem de bekleniyor. Bu durum hissedilen sıcaklıkların yüksek olmasına neden olacağından meydana gelebilecek sıcak çarpması gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması isteniyor. - AYDIN
Haber Yayın Tarihi : 24.06.2019 03:12 Kaynak: İHA
Manisa, Ege, Güncel
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