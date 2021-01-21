Hava sıcaklıkları düştü, göletler dondu - Son Dakika

Hava sıcaklıkları düştü, göletler dondu
21.01.2021 15:15
Hava sıcaklıkları düştü, göletler dondu Karabük'ün Eflani ilçesinde göletler buz tuttu, doyumsuz görüntüler ortaya çıktı Karabük'ün Eflani ilçesinde etkili olan kar yağışının ardından beyaza bürünürken göletler yüzeyi buz tuttu.
Hava sıcaklıkları düştü, göletler dondu
Karabük'ün Eflani ilçesinde göletler buz tuttu, doyumsuz görüntüler ortaya çıktı
KARABÜK - Karabük'ün Eflani ilçesinde etkili olan kar yağışının ardından beyaza bürünürken göletler yüzeyi buz tuttu.
Hava sıcaklığının sıfırın altına düştüğü ilçede Ortakçılar, Bostancılar ve Kadıköy göletleri dondu. Kar yağışı nedeniyle beyaza bürünen ilçede göletlerin buz tutması seyrine doyumsuz görüntüler oluşturdu.
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