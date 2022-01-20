Hava sıcaklıkları düştü tamirhanelerde yoğunluk arttı - Son Dakika

Hava sıcaklıkları düştü tamirhanelerde yoğunluk arttı

AKSARAY - Hava sıcaklığın eksi 10 dereceyi gördüğü ve kar yağışıyla beyaz örtüye bürünen Aksaray'da oto sanayinde yoğunluk yaşanıyor. Yoğunluk nedeniyle sokak üzerinde de araçları tamir eden esnaf, kardan korunmak için açtıkları plaj şemsiyesinin altında araçları tamir ediyor.

Aksaray'ı 3 gündür etkisi altına alan kar yağışı nedeniyle oto tamircilerinde yoğunluk yaşanıyor. Geçtiğimiz yıldan daha çetin geçen kış şartlarında araçları arıza yapan araç sahipleri, soluğu oto sanayinde aldı. Yaşanan yoğunluk nedeniyle araç koyacak yer bulamayan esnaf, çareyi sokak üzerinde araçları tamir etmekte buluyor. Bazı ustalar ise, yağan kardan korunmak için plaj şemsiyesi altında araç tamiri yaptı.

"Zamanında kışlık bakım yapılmadığı için araçlar arıza veriyor"

Özellikle ısıtma bujileri ve antifriz kaynaklı arızaların yaşandığı kış mevsiminde araçların kar gelmeden kış bakımına alınması gerektiğini belirten araç tamir ustası Muammer Atak (48), "Mevsim gereği ilimizde kışlar ağır geçer. Bunun için araçların kışlık bakımlarının kış gelmeden önce yapılmasını tavsiye ediyoruz müşterilerimize. Herkes aracının değerini bilsin. Genellikle antifriz ve ısıtma bujilerinden kaynaklı arızalarla uğraşıyoruz. Zamanında kışlık bakım yapılmadığı için araçlar erken arıza veriyor. Bu da müşterilerimizin maddiyatını etkiliyor, yaptırmakta zorlanıyorlar" dedi.

Araç tamir ustası Ömer Turan Atak ise, (26), "Bu kış çetin geçiyor. Havalar soğudu. Araçların arızası bitmiyor soğuk olunca. Özellikle kış aylarında periyodik bakım, antifriz, kışlık bakımları, lastiklerimize çok dikkat etmemiz lazım. Bizler soğuğa alıştık ama araçlar kışın çalışmıyor" şeklinde konuştu.