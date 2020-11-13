Hava sıcaklıkları düştü, Yozgat buz tuttu - Son Dakika

Hava sıcaklıkları düştü, Yozgat buz tuttu

YOZGAT - Hava sıcaklığının geceleri sıfırın altına düştüğü Yozgat'ta park halindeki araçların camları buz tuttu.

Kara kışın çetin geçtiği illerin başında yer alan Yozgat'ta hava sıcaklığı hissedilir derecede düştü. Yaklaşan kış mevsimi Yozgat'ta kendisini iyiden iyiye hissettirmeye başladı.

Kentte özellikle gece hava sıcaklığının -8 dereceye kadar düşmesi ile araçların camları buz tuttu. Araç sahipleri buz tutan araç camlarını temizledikten sonra işlerine gitti. Kırağı düşmesi sonrası kartpostallık görüntüler oluştu.

Bazı sürücüler ise camlarını karton ile buzdan korumak istedi.

Hava sıcaklığının hissedilir derecede düştüğünü söyleyen Murat Doğan isimli vatandaş, "Yozgat'ta geceleyin hava sıcaklığı -8 dereceye kadar düştü. Sabahları araçların camları donuyor. Biz de aracımızın camlarını temizleyerek işimize gidiyoruz" dedi.