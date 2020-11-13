Hava sıcaklıkları düştü, Yozgat buz tuttu - Son Dakika

Hava sıcaklıkları düştü, Yozgat buz tuttu

13.11.2020 09:08

Hava sıcaklıkları düştü, Yozgat buz tuttu Hava sıcaklığının geceleri sıfırın altına düştüğü Yozgat'ta park halindeki araçların camları buz tuttu.

Hava sıcaklıkları düştü, Yozgat buz tuttu

YOZGAT - Hava sıcaklığının geceleri sıfırın altına düştüğü Yozgat'ta park halindeki araçların camları buz tuttu.

Kara kışın çetin geçtiği illerin başında yer alan Yozgat'ta hava sıcaklığı hissedilir derecede düştü. Yaklaşan kış mevsimi Yozgat'ta kendisini iyiden iyiye hissettirmeye başladı.

Kentte özellikle gece hava sıcaklığının -8 dereceye kadar düşmesi ile araçların camları buz tuttu. Araç sahipleri buz tutan araç camlarını temizledikten sonra işlerine gitti. Kırağı düşmesi sonrası kartpostallık görüntüler oluştu.

Bazı sürücüler ise camlarını karton ile buzdan korumak istedi.

Hava sıcaklığının hissedilir derecede düştüğünü söyleyen Murat Doğan isimli vatandaş, "Yozgat'ta geceleyin hava sıcaklığı -8 dereceye kadar düştü. Sabahları araçların camları donuyor. Biz de aracımızın camlarını temizleyerek işimize gidiyoruz" dedi.

Hava sıcaklıkları düştü, Yozgat buz tuttu
Hava sıcaklıkları düştü, Yozgat buz tuttu
Hava sıcaklıkları düştü, Yozgat buz tuttu
Hava sıcaklıkları düştü, Yozgat buz tuttu

Yozgat, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Hava sıcaklıkları düştü, Yozgat buz tuttu - Son Dakika


YORUMLAR

Son Dakika

Son Dakika! Van'da mültecileri taşıyan minibüs kaza yaptı: 2 ölü, 22 yaralı Rol arkadaşı Elit İşcan'a cinsel istismarla yargılanan Efecan Şenolsun: Alkollüydüm, sadece omzuna dokundum Aile vahşeti! Eşini ve oğlunu öldürüp pompalı tüfekle intihar etti İzlanda'yı 2-1 mağlup eden Macaristan, EURO 2020 biletini kaptı Merkez Bankası'nın yeni Başkanı Naci Ağbal, hızlı başladı! Artık 7 gün 24 saat EFT yapılabilecek Bir Zamanlar Çukurova dizisine bomba transfer! Ünlü oyuncu başrol oynayacak Şarkıcı Gülşen bikini üstüyle ayna pozu paylaştı, beğeniler yağmur oldu yağdı Feribotta hava aldırma bahanesiyle dışarı çıkarılan genç kıza otobüs muavini tecavüz etti
Ateşi yükselen Enner Valencia, Ekvador Milli Takımı kadrosundan çıkarıldı Ateşi yükselen Enner Valencia, Ekvador Milli Takımı kadrosundan çıkarıldı         
08:56
MasterChef Türkiye'de dokunulmazlık mücadelesi! Favori yarışmacı elemeye kaldı MasterChef Türkiye'de dokunulmazlık mücadelesi! Favori yarışmacı elemeye kaldı         
07:35
Brezilya'da öğretim üyesi canlı yayında ders anlatırken soyuldu Brezilya'da öğretim üyesi canlı yayında ders anlatırken soyuldu         
04:53
Eski eşinin sevgilisini öldürdü, ardından kendi başına sıktı Eski eşinin sevgilisini öldürdü, ardından kendi başına sıktı         
01:30
4 katlı binanın terasından demir parmaklıkların üzerine düştü 4 katlı binanın terasından demir parmaklıkların üzerine düştü         
00:45
Aynı aileden 3 kişinin ölümüne neden olan Emrah Serbes, kalan tek kişiye 95 bin liralık icra takibi başlattı Aynı aileden 3 kişinin ölümüne neden olan Emrah Serbes, kalan tek kişiye 95 bin liralık icra takibi başlattı         
22:55
Sosyal mesafeyi ihlal eden vatandaşları uyaran kaymakama şaşırtan cevap: Tamam dayı Sosyal mesafeyi ihlal eden vatandaşları uyaran kaymakama şaşırtan cevap: Tamam dayı         
21:26
Korona aşısını bulan Türk profesör Uğur Şahin uyardı: Kış zor geçecek rahatlama Mart'ta Korona aşısını bulan Türk profesör Uğur Şahin uyardı: Kış zor geçecek rahatlama Mart'ta         
20:46
Son Dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye'ye çağ atlatacak 3 yeni müjdeyi verdi Son Dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye'ye çağ atlatacak 3 yeni müjdeyi verdi         
18:48
Süt banyosu rezaletinin ardından bir skandal daha! 'Çürük meyvelerden meyve suyu' görüntüleri tepki çekti Süt banyosu rezaletinin ardından bir skandal daha! 'Çürük meyvelerden meyve suyu' görüntüleri tepki çekti         
18:14
10 Kasım'da saygı duruşuna kalkmayıp terör örgütü PKK lehine slogan atan çalışan, işverenden tekme tokat dayak yedi 10 Kasım'da saygı duruşuna kalkmayıp terör örgütü PKK lehine slogan atan çalışan, işverenden tekme tokat dayak yedi         
17:11
73 yaşındaki eşini öldüren caniye olayın nedeni soruldu, verdiği yanıt şoke etti: Öyle icap etti 73 yaşındaki eşini öldüren caniye olayın nedeni soruldu, verdiği yanıt şoke etti: Öyle icap etti         
16:27
Sınırları zorlayan Şevval Şahin, köpük banyosu yaptığı anları paylaştı Sınırları zorlayan Şevval Şahin, köpük banyosu yaptığı anları paylaştı         
16:00
Tır şoförü Tolga Karel'den kendisiyle alay eden takipçisine tokat gibi cevap: Maaşım senin sülalene burs verir Tır şoförü Tolga Karel'den kendisiyle alay eden takipçisine tokat gibi cevap: Maaşım senin sülalene burs verir         
15:27
Soyunma kabininde skandal olay! Kıyafet denemek için girdiği kabinde görüntülendiğini fark etti Soyunma kabininde skandal olay! Kıyafet denemek için girdiği kabinde görüntülendiğini fark etti         
14:26
İtalya'da koronavirüs salgınında sağlık sistemi çöktü! Bir hasta tuvalette ölü bulundu İtalya'da koronavirüs salgınında sağlık sistemi çöktü! Bir hasta tuvalette ölü bulundu         
13:53
Yolda durdurdukları çifti dövüp kıza tecavüz eden caniler, şantaj yapmak için çıplak fotoğraflarını çektiler Yolda durdurdukları çifti dövüp kıza tecavüz eden caniler, şantaj yapmak için çıplak fotoğraflarını çektiler         
10:56
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 13.11.2020 09:17:47. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Hava sıcaklıkları düştü, Yozgat buz tuttu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei