Son Dakika Haberleri: Hava Sıcaklıkları Hissedilir Derecede Artacak

Hava Sıcaklıkları Hissedilir Derecede Artacak

1 saat önce

Erhan TEKTEN - İstanbul DHA - METEOROLOJİ, hava sıcaklıklarının ülke genelinde hissedilir derecede artacağını açıkladıMeteoroloji Genel Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, "Yurdumuzda yarından itibaren önümüzdeki 4 gün boyunca yağış beklenmiyor.

Hava Sıcaklıkları Hissedilir Derecede Artacak, System.String[]
Erhan TEKTEN - İstanbul DHA - METEOROLOJİ, hava sıcaklıklarının ülke genelinde hissedilir derecede artacağını açıkladı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, "Yurdumuzda yarından itibaren önümüzdeki 4 gün boyunca yağış beklenmiyor. Ülkemizin batı bölgelerinden başlamak üzere mevsime göre sıcak bir havanın etkisi altına girmesi bekleniyor. Hava sıcaklıklarının yarın 

 ve hafta sonu hissedilir derecede artacağı, yurdun güneyinde mevsim normallerinin 2-4 derece, kuzey ve iç kesimlerinde ise normallerinin 5-9 derece üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor" denildi.

Marmara ve Ege'nin yarından, diğer bölgelerin ise hafta sonundan itibaren sıcak havadan etkilenmesi beklendiği kaydedilen açıklamada, "Günün en yüksek sıcaklıklarının Ankara ve İstanbul'da 18, Edirne, Bursa, Manisa ve İzmir'de 22, Antalya, Adana, Samsun ve Trabzon'da 20, Diyarbakır'da 19, Malatya ve Bolu'da 17, Kars ve Erzurum'da 7 dereceye kadar çıkacağı tahmin ediliyor. Mevsim normalleri üzerindeki hava sıcaklıklarının önümüzdeki hafta ortası Orta Akdeniz üzerinden gelmesi beklenen yağışlı sistem ile birlikte batı bölgelerimizden başlayarak azalması ve mevsim normalleri civarına düşmesi bekleniyor" ifadeleri yer aldı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 07.03.2019 03:54 Kaynak: DHA

DHA, İstanbul, Güncel
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