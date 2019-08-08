Son Dakika Haberleri: Hava sıcaklıkları kuzey ve iç kesimlerde artacak
Son Dakika Güncel Haber

Hava sıcaklıkları kuzey ve iç kesimlerde artacak

1 saat önce

Hava sıcaklıklarının yarın kuzey ve iç kesimlerde 2-4 derece artması bekleniyor.

Hava sıcaklıkları kuzey ve iç kesimlerde artacak, System.String[]
Hava sıcaklıklarının yarın kuzey ve iç kesimlerde 2-4 derece artması bekleniyor.
Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan duyuruya göre, yarın havanın yurdun kuzeydoğu kesimleriyle Doğu
Akdeniz'in iç kesimlerinde parçalı bulutlu, diğer yerlerde ise az
bulutlu ve açık olacağı öngörülüyor.
Hava sıcaklıklarının kuzey ve iç kesimlerde 2-4 derece artacağı tahmin ediliyor, diğer bölgelerde ise önemli bir değişiklik beklenmiyor.
Rüzgarın, Marmara'nın kuzeyi ve batısı ile Çeşme
çevrelerinde yer yer kuvvetli esmesi bekleniyor.
Doğu Akdeniz, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 08.08.2019 07:24 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



İstanbul'da sıcaklık mevsim normallerinin üzerine çıkacak
Bakan Akar Kıbrıs'ta konuştu: Gücümüz test edilmesin, faturası ağır olur Denizli'de yaşanan 6 büyüklüğündeki deprem, Çardak Havalimanında birçok noktada yıkıma neden oldu Deprem uzmanından büyük İstanbul depremine ilişkin değerlendirme: İstanbul'da faylar Ege Denizi'nden çok daha rahat

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 8.8.2019 20:35:54. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Hava sıcaklıkları kuzey ve iç kesimlerde artacak
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]