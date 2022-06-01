Hava sıcaklıkları mevsim normalleri üzerinde devam edecek - Son Dakika
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Hava sıcaklıkları mevsim normalleri üzerinde devam edecek

01.06.2022 09:57
Hava sıcaklıkları mevsim normalleri üzerinde devam edecek

Denizli'de mevsim normalleri üzerinde seyreden hava sıcaklıklarının, önümüzdeki hafta başına kadar etkisini sürdürmeye devam etmesi bekleniyor.

Denizli'de mevsim normalleri üzerinde seyreden hava sıcaklıklarının, önümüzdeki hafta başına kadar etkisini sürdürmeye devam etmesi bekleniyor.

Meteoroloji 5. Bölge Müdürlüğü Bölge Tahmin ve Erken Uyarı Merkezi (BTUM), Denizli Afyonkarahisar ve Uşak illerinde mevsim normalinin üstünde devam eden sıcaklığın, önümüzde hafta başına kadar etkisini sürdüreceğini açıkladı. Yapılan değerlendirmede, "Günün en yüksek hava sıcaklıklarının; Afyonkarahisar'da 28-30, Uşak'ta 28-30, Denizli'de 34-36 dereceler civarında seyredeceği tahmin edilmektedir. Mevsim normalleri üzerindeki sıcak havalar nedeniyle öğle saatlerinde başta yaşlılar, çocuklar ve kronik rahatsızlığı olan vatandaşlarımızın sıcak çarpmasına karşı dikkatli ve tedbirli olmaları önem arz etmektedir" ifadelerine yer verildi.

(Eren Elyesa Polat - İHA)

Hava sıcaklıkları mevsim normalleri üzerinde devam edecek
Hava sıcaklıkları mevsim normalleri üzerinde devam edecek

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Kaynak: İHA

Meteoroloji, Denizli, Uşak, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Hava sıcaklıkları mevsim normalleri üzerinde devam edecek - Son Dakika


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