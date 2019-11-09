Son Dakika Haberleri: Hava sıcaklıkları mevsim normallerinin üzerinde olacak
Son Dakika Ekonomi Hava sıcaklıkları mevsim normallerinin üzerinde olacak

Hava sıcaklıkları mevsim normallerinin üzerinde olacak

6 saat önce

Türkiye genelinde yarın yağış beklenmezken, hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin 4 ila 8 derece üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor.

Hava sıcaklıkları mevsim normallerinin üzerinde olacak, System.String[]

Türkiye genelinde yarın yağış beklenmezken, hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin 4 ila 8 derece üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, bu gece ve yarın sabah saatlerinde Marmara ve Kuzey Ege ile Batı Karadeniz'in iç kesimlerinde yer yer pus ve sis bekleniyor.

Kuzeybatı kesimlerinin parçalı ve çok bulutlu, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

Hava sıcaklığında önemli bir değişiklik öngörülmezken tahminlere göre rüzgar, güney ve güneydoğu, Akdeniz kıyıları ile Güneydoğu Anadolu'da kuzeyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esecek.

Batı Karadeniz, Türkiye, Sabah, Ekonomi

Haber Yayın Tarihi: 09.11.2019 09:12 Kaynak: AA
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