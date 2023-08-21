Hava Sıcaklıkları Mevsim Normallerinin Üzerinde Seyretmeye Devam Ediyor - Son Dakika

Hava Sıcaklıkları Mevsim Normallerinin Üzerinde Seyretmeye Devam Ediyor

Hava Sıcaklıkları Mevsim Normallerinin Üzerinde Seyretmeye Devam Ediyor
Son Güncelleme: 21.08.2023 16:48

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin üzerinde seyretmeye devam edeceğini duyurdu. Hava sıcaklıklarının gelecek hafta başına kadar ülke genelinde mevsim normallerinin 3 ila 6 derece üzerinde seyretmesi beklenirken, özellikle denize kıyısı olan illerde yüksek nem ile hissedilen sıcaklıkların daha fazla olacağı tahmin ediliyor. Sıcak hava dalgası nedeniyle kronik rahatsızlığı bulunanlar, yaşlılar ve çocuklar başta olmak üzere tüm vatandaşların, günün en sıcak saatleri olan 11.00-16.00 saatleri arasında dikkatli ve tedbirli olmaları gerekiyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin üzerinde seyretmeye devam edeceğini duyurdu.

Meteoroloji'den yapılan yazılı açıklamaya göre, mevsim normalleri üzerinde seyreden hava sıcaklıkları bu hafta boyunca da etkisini sürdürecek.

Hava sıcaklıklarının gelecek hafta başına kadar ülke genelinde mevsim normallerinin 3 ila 6 derece üzerinde seyretmesi beklenirken, özellikle denize kıyısı olan illerde yüksek nem ile hissedilen sıcaklıkların daha fazla olacağı tahmin ediliyor.

Gelecek günlerde hava sıcaklıkları, Ankara'da 33-35, İstanbul'da 31-34, İzmir'de 34-37, Adana'da 36-38, Hatay'da 32-34, Mersin'de 33-34, Diyarbakır'da 38-41, Gaziantep'te 37-40 ve Şanlıurfa'da 37-41 derece seviyesinde olacak.

Sıcak hava dalgası nedeniyle kronik rahatsızlığı bulunanlar, yaşlılar ve çocuklar başta olmak üzere tüm vatandaşların, günün en sıcak saatleri olan 11.00-16.00 saatleri arasında dikkatli ve tedbirli olmaları gerekiyor.

Kaynak: AA

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Sağlık, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Hava Sıcaklıkları Mevsim Normallerinin Üzerinde Seyretmeye Devam Ediyor - Son Dakika


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SON DAKİKA: Hava Sıcaklıkları Mevsim Normallerinin Üzerinde Seyretmeye Devam Ediyor - Son Dakika
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