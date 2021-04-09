Hava sıcaklıkları Türkiye'nin kuzey, iç ve batı kesimlerinde 6-12 derece azalacak - Son Dakika

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, hava sıcaklıklarının ülkenin kuzey, iç ve batı kesimlerinde 6-12 derece azalacağını bildirdi.

Kurumdan yapılan açıklamaya göre, Türkiye genelinde hava bugün parçalı ve çok bulutlu olacak.

Marmara'nın doğusu, Doğu Akdeniz, İç Anadolu (Sivas hariç), Batı ve Orta Karadeniz, Doğu Karadeniz kıyıları, Doğu Anadolu'nun doğusu ile Balıkesir, Uşak, Kütahya, Afyonkarahisar, Isparta, Artvin ve Siirt çevrelerinde yağış bekleniyor.

Yağışların, genellikle yağmur ve sağanak, Doğu Anadolu'nun doğusunda gök gürültülü sağanak ve yerel dolu yağışı öngörülüyor. İç Anadolu, Karadeniz'in iç kesimleri ile Bilecik, Kütahya, Afyonkarahisar ve Isparta çevrelerinde karla karışık yağmur ve kar tahmin ediliyor.

Öğle saatlerine kadar Batı Karadeniz'in kıyı kesimleri ile Samsun çevrelerinde yağmur ve sağanağın kuvvetli olması bekleniyor. Batı Karadeniz'in iç kesimleri (Rakımı 400 metre ve üzeri yerler) ile Amasya ve Çorum çevrelerinde yoğun kar yağışı öngörülüyor.

Bu nedenle başta buzlanma ve don olayına bağlı ulaşımda aksamalar, sel ve su baskını gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.

Zirai don uyarısı

Hava sıcaklıklarının, kuzey, iç ve batı kesimlerde 6-12 derece azalacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor.

13 Nisan Salı sabahına kadar Trakya kesimi, Marmara'nın güney ve doğusu, Ege ve Batı Akdeniz'in iç kesimleri, İç Anadolu ile Batı ve Orta Karadeniz'in iç kesimlerinde zirai don riski olmasından dolayı, yaşanabilecek olumsuzluklara karşı başta üreticiler olmak üzere ilgililer ve vatandaşların dikkatli ve tedbirli olması gerekiyor.

Bazı bölgelerde fırtına etkili olacak

Rüzgarın Ege ve Batı Akdeniz'de kuzey yönlerden, Doğu Anadolu'nun kuzeydoğusunda güney yönlerden kuvvetli (40-70 kilometre/saat), Güney Ege ve Batı Akdeniz'de yer yer fırtına şeklinde (60-80 kilometre/saat) esmesi bekleniyor.

Ağaç ve direk devrilmesi, soba ve baca gazı kaynaklı zehirlenme riski, çatı uçması ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması önem taşıyor.

Denizlerde ise Güney Ege ve Batı Akdeniz'de fırtına, Doğu Karadeniz'de fırtınamsı rüzgar tahmin ediliyor.