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Hava Sıcaklıklarında Hissedilir Derecede Azalma Bekleniyor

1 saat önce

Kayseri Meteoroloji Bölge Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, hava sıcaklıklarında 3 ila 7 derece düşüş beklendiği bildirildi.

Hava Sıcaklıklarında Hissedilir Derecede Azalma Bekleniyor, System.String[]
Kayseri Meteoroloji Bölge Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, hava sıcaklıklarında 3 ila 7 derece düşüş beklendiği bildirildi.

Meteoroloji Bölge Müdürlüğü tarafından yapılan açıklama şu şekilde:

"Yapılan son değerlendirmelere göre; Yurdumuz genelinde etkili olan sıcak hava nedeniyle hava sıcaklıkları, ülke genelinde mevsim normallerinin 3 ila 7 derece üzerinde seyretmektedir.

Yurdumuzun Cuma gününden itibaren, Karadeniz üzerinden gelen serin ve yağışlı havanın etkisine girmesiyle birlikte, Cumartesi günü bölgemizin kuzey kesimlerinde öğle saatlerinden sonra kısa süreli ve yerel olmak üzere, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların olacağı tahmin ediliyor.

Yağışların ardından, yüksek seviyelerdeki serin havanın etkisiyle, bölgemiz genelinde Pazar ve Pazartesi günleri mevsim normalleri üzerinde seyreden hava sıcaklıklarının hissedilir derecede azalarak, normallerinin 5 ila 8 derece altına düşeceği tahmin ediliyor. 02 Temmuz Salı gününden itibaren sıcaklıkların tekrar artarak mevsim normalleri civarına ve yer yer üzerine çıkması bekleniyor.

Rüzgarın; hafta sonu Bölge genelinde kuzeyli yönlerden orta, Pazar günü öğle saatlerinden sonra Bölgemizin güney ve doğusunda yer yer kuvvetli (40/60 km/sa) hızla eseceği tahmin ediliyor." - KAYSERİ
Haber Yayın Tarihi : 27.06.2019 02:51 Kaynak: İHA
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