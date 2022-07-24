Yavuz, sıcaklıkların artması dolayısıyla sahillerin dolduğunu vurgulayarak, "Hava sıcaklıklarının 35 ila 40 dereceye gelmesiyle sahiller dolu. Sahil otelleri hep dolu. Bu şekilde sezon devam ediyor." diye konuştu.

Kaynak: AA

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Son Dakika › Güncel › Hava sıcaklıklarının 36 dereceyi aştığı Edremit Körfezi'nde sahiller doldu - Son Dakika

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