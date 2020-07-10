Hava sıcaklıklarının artması, kan bağışını azalttı - Son Dakika

Hava sıcaklıklarının artması, kan bağışını azalttı

Hava sıcaklıklarının artması, kan bağışını azalttıTÜRK Kızılayı Orta Karadeniz Bölge Kan Merkezinin sorumluluk sahasında bulunan Amasya, Ordu, Samsun, Sinop ve Tokat illerinde son dönemde hava sıcaklıklarını artmasıyla birlikte kan bağışlarını azaldı.

Hava sıcaklıklarının artması, kan bağışını azalttı

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TÜRK Kızılayı Orta Karadeniz Bölge Kan Merkezinin sorumluluk sahasında bulunan Amasya, Ordu, Samsun, Sinop ve Tokat illerinde son dönemde hava sıcaklıklarını artmasıyla birlikte kan bağışlarını azaldı. Günlük 350 ünite olması gereken kan bağışı 250 üniteye kadar düşerken Türk Kızılayı tarafından vatandaşlara kan bağışı çağrısı yapıldı.

Yaz mevsiminin gelmesi ile birlikte yükselen hava sıcaklıkları Türk Kızılayı'na yapılan kan bağış miktarını olumsuz yönde etkiledi. Türk Kızılayı Orta Karadeniz Bölge Kan Merkezinin sorumluluk sahasında bulunan Amasya, Ordu, Samsun, Sinop ve Tokat illerinde gönüllü kan bağış miktarının toplamda günlük 250 üniteye kadar düşmesi üzerine kan bağışı çağrısı yapıldı. Bu illerdeki sağlık kuruluşlarını kan bileşenleri ihtiyacını karşılanması için günlük 350 ünite kan bağışı yapılması gerektiğine dikkat çekildi.

'GÜNLÜK 350 ÜNİTE KANA İJHTİYACIMIZ VAR'

Sıcak havalarda kan vermenin insan sağlığına olumsuz bir etkisi olmadığını dile getiren Çiftlik Türk Kızılayı Kan Alma Birimi Sorumlusu Doktor Mehmet Özbay, 'Yaz aylarında sıcaklığın artmasıyla kan bağışı sayılarımızda maalesef azalma yaşanıyor. Son dönemde bağış sayımızda ciddi bir azalma yaşandı. Bölgemizde sorumu olduğumuz hastanelerimize günde 350 ünite kan gönderme sorumluluğumuz var. Ancak son dönemdeki bağış sayılarımız günde 250 üniteyi geçmemeye başladı. Bu da şuanda stoklarımızdaki hastanelere yetiştirme konusunda bir sıkıntımız olmamakla beraber eğer bu sayılar yaz boyunca böyle devam edecek olursa maalesef stoklarımızın azalma sıkıntısını yaşayacağız. Bizim isteğimiz düzenli kan bağışçılarımız havalar sıcak olduğu için kan bağışlarını ertelemesinler, kan vermeye uygun olan herkesi de kan vermeye davet ediyorum" şeklinde konuştu.

Özbay insanların çeşitli gerekçelerle sıcak havalarda kan bağışında bulunmaktan vaz geçtiklerini dile getirerek, "İnsanlarımız 'sıcak havalarda kan vermeyeyim, yaz geçtikten sonra kan veririm' diye düşünüyorlar. Ancak sıcak havaların kan vermeye hiçbir olumsuz etkisi yok, ayrıca kan alma merkezlerimiz sıcaklık açısından da gayet uygun ortamlar sunuyor. Kan verme işleminden sonra yaz aylarında da kış aylarında da yapılacak işlemler aynı. Bol sıvı tüketmemiz gerekiyor. Ayrıca tatile gidenlerde oluyor. Şehrimizdeki öğrencilerimiz evlerine dönüyor. İnsanlar köylerine göç edebiliyorlar. Bunun gibi sebeplerde kan bağışında azalmaya neden olabiliyor. İnsanların yaz mevsiminde kan bağışında bulunmaları nedeniyle fiziksel aktivitelerinde bir zayıflama olacağını düşünmeleri bağış miktarındaki azalmanın en büyük nedenlerinden birisi" dedi.

TÜRK KIZILAYI'NA 138'NCİ KEZ KAN BAĞIŞINDA BULUNDU

Düzenli olarak kan ve aferez bağışında bulunduğunu dile getiren tren makinisti Nuri Ercan (52), "32 senedir düzenli kan bağışında bulunuyorum. Bir insanın insanlığa yapabileceği tek şey hiçbir zararı olmadan kan vermesidir. Kan vermeyi herkese tavsiye ediyorum. Herkesin bunu kendine bir görev edinmesi gerekiyor. Ben son 6 yıldır da düzenli olarak aferez kan bağışında bulunuyorum ve buna sürekli ihtiyaç duyuluyor. Bu işlem burada bir saat kadar zaman alıyor. Ben de gönüllü olarak sürekli bağış yapıyorum. Bu bağışım benim hayatım boyunca 138'nci bağışım. Aferez ihtiyacı oldukça ben gelip bağışta bulunuyorum. Kan vermediğim zaman huzursuz oluyorum. Bunun manevi hazzını herkesin anlaması gerekiyor. Çünkü bu kanın bir fabrikası yok sadece insanda var" diye konuştu.

Karadeniz, Amasya, Samsun, Ordu, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 10.07.2020 09:38 Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Hava sıcaklıklarının artması, kan bağışını azalttı - Son Dakika
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