Türkiye soğuk ve yağışlı havanın etkisine giriyor! 28 ilde yoğun kar yağışı görülecek - Son Dakika
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Türkiye soğuk ve yağışlı havanın etkisine giriyor! 28 ilde yoğun kar yağışı görülecek

24.12.2022 23:30

Türkiye ülke çapında soğuk ve yağışlı hava sisteminin etkisi altına girmeye başlıyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü, yarın için 28 kentte kar yağışı uyarısı yaparken, İstanbul'da sağanak yağışın beklendiği bildirildi. Henüz kar yağışının görülmediği megakentte Vali Ali Yerlikaya, kışa hazırlık toplantısı gerçekleştirirken son durum masaya yatırıldı.

Yeni yıla sayılı günler kala Türkiye genelinde kış şartları kendini iyiden iyiye göstermeye başladı. Sıcaklıkların hızla düştüğü son günlerde Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden de peş peşe uyarılar gelmeye başladı.

ÜLKE GENELİ YAĞIŞLI HAVANIN ETKİSİ ALTINA GİRİYOR

Meteoroloji, yaptığı açıklamada tüm yurdun yağışlı havanın etkisi altına gireceğini belirtirken, kar yağışının beklendiği şehirleri de duyurdu. Pazar gününden itibaren ülkenin kuzey, iç ve doğu bölgelerinde yoğun yağış bekleniyor. Doğu Anadolu, İç Anadolu, Karadeniz'in iç kesimleriyle İç Ege'de kar beklentisi hakim.

MARMARA'DA ŞİDDETLİ SAĞANAK BEKLENTİSİ

Yeni haftaya birçok kent kar yağışıyla başlayacak. Yurdun bazı bölgelerinde yarın sağanak yağış görülecek. Sağanak yağışın özellikle Marmara Bölgesi'nde şiddetli olması bekleniyor. Güneydoğu Anadolu ve Karadeniz'in kıyı kesimlerinde de birçok ilde sağanak görülecek.

İSTANBUL'DA KAR YOK

İstanbul'da pazar günü sağanak yağışın görülmesi bekleniyor. Uzmanlar, Ankara için karla karışık yağmur uyarısı yaparken, İzmir'de hava parçalı bulutlu olacak.

KAR YAĞIŞI PAZAR BAŞLAYACAK

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, pazar günü 22 şehirde, pazartesi ise 28 şehirde kar yağışının etkili olacağını belirtti. Vatandaşları dikkatli ve tedbirli olmaları konusunda uyaran Meteoroloji, kar yağışının beklendiği illeri de sıraladı. Pazar günü; Ankara, Eskişehir, Bolu, Kırşehir, Karabük, Kastamonu, Çankırı, Kırıkkale, Çorum, Amasya, Tokat, Sivas, Yozgat, Aksaray, Nevşehir, Niğde, Kayseri, Malatya, Tunceli, Erzincan, Bayburt ve Gümüşhane'de kar yağışı bekleniyor. Pazartesi günü ise tam 28 şehir için kar yağışı tahmini yapıldı.

PAZARTESİ 28 ŞEHİRDE KAR YAĞIŞI BEKLENİYOR

Bu şehirler de şu şekilde: Bolu, Çankırı, Karabük, Kastamonu, Çorum, Yozgat, Amasya, Kırşehir, Niğde, Kayseri, Tokat, Sivas, Gümüşhane, Bayburt, Erzincan, Erzurum, Tunceli, Elazığ, Bingöl, Muş, Bitlis, Şırnak, Hakkari, Van, Ağrı, Iğdır, Kars ve Ardahan.

METEOROLOJİ'DEN SİS VE PUS UYARISI

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, ayrıca yurdun büyük kesiminde görülecek sis ve pusa karşı dikkatli olunması konusunda da uyardı.

İSTANBUL'DA KIŞA HAZIRLIK TOPLANTISI

Öte yandan İstanbul'da Vali Ali Yerlikaya başkanlığında kışa hazırlık toplantısı gerçekleştirildi. Toplantıda son hazırlıklar ele alınırken, mega kentte İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) tarafından birçok yol kenarına tuz kutuları konulduğu belirtildi.

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Meteoroloji Genel Müdürlüğü, İstanbul, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Türkiye soğuk ve yağışlı havanın etkisine giriyor! 28 ilde yoğun kar yağışı görülecek - Son Dakika


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SON DAKİKA: Türkiye soğuk ve yağışlı havanın etkisine giriyor! 28 ilde yoğun kar yağışı görülecek - Son Dakika
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