Hava soğuyunca sobaya talep arttı

Şanlıurfa'da havanın soğumasıyla evinde doğal gaz olmayan vatandaşlar çareyi sobada buldu.

Tüm yurtta olduğu gibi Şanlıurfa'da da etkisini gösteren soğuk ve yağışlı hava soba satışlarını arttırdı. Kentin özellikle kırsal kesiminde yaşayan vatandaşlar soğuktan korunmak için sobaya yöneliyor. Her keseye uygun sobaların fiyatları ise özeliklerine ve kalitesine göre 50 ila 800 lira arasında değişiyor. Esnaflar da geçen yıla göre bu yıl soba satışının iyi olduğunu dile getirdi.

"GEÇEN YILA GÖRE SOBA SATIŞLARIMIZ ARTTI"

Kış mevsimi geldiğini ve işlerinin iyi gittiğini belirten esnaf Mustafa Evran, "Kış sezonu geldi. İşlerimiz şu anda çok iyi gidiyor. Vatandalar soba alırken bilinen markaları almaları gerekiyor. Bizdeki sobalar Eskişehir, Bursa ve Kayseri'den geliyor. Sobalarımız 150 liradan başlayıp 800 liraya kadar sobalarımız mevcuttur. Sobaları çoğunlukla kırsal kesimde yaşayan vatandaşlar alıyor. Geçen yıla göre bu yıl soba satışında yüzde 30 civarında artış oldu" dedi.

"SOBA ALIRKEN ÖZELİKLERİNE DİKKAT ETMEK GEREKİYOR"

65 yıldır soba satışı yapan Mehmet Kayısı da, "Havanın iklimi değişince soba satışlarımız arttı. Vatandaşlar gelip soba alıyor. Geçen yıla göre bu yıl soba satışında artış var. Sobalar genelde köylü kesimi alıyor. Şehirli kesim, doğal gaz kullandığı için sobaya ihtiyaç görmüyor. Sobaya maddi durumu iyi olmayan, fakir kesimi gelir alır. Soba fiyatlarımız 50 liradan başlayıp 400 liraya kadar çıkıyor. Soba alırken, kalitesine, iyi yanıp yanmadığına, çekicine ve dayanaklığına bakacak" diye konuştu.

Ahmet Kolsuz - Sinan Özdemir/İHA)