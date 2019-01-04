Son Dakika Haberleri: Hava Trafiğine Kar Engeli

Hava Trafiğine Kar Engeli

27 dakika önce

Ülkeyi etkisi altına alan olumsuz hava koşulları ve kar yağışı hava trafiğini de aksatıyor.

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Ülkeyi etkisi altına alan olumsuz hava koşulları ve kar yağışı hava trafiğini de aksatıyor. Yurdun bazı kesimlerinde etkili olan elverişsiz hava koşulları nedeniyle, Türk Hava Yolları'nın bazı seferleri iptal edildi.

Türk Hava Yolları'nın İstanbul Atatürk Havalimanı'ndan yapması gereken Ordu, Giresun, Sinop, Gazipaşa, Erzurum, Diyarbakır, Gaziantep karşı meydandaki olumsuz hava koşulları nedeniyle karşılıklı olarak iptal edildi. Türk Hava Yolları'nın dış hat seferlerinden Selanik ve Kösice seferleri de olumsuz hava koşulları nedeniyle karşılıklı olarak iptal edildi.

Anadolujet seferleri de etkilendi

Anadolujet'ten yapılan açıklamada ise "İstanbul'da bu gece başlayıp 04.01.2019 Cuma günü öğlen saatlerine kadar sürmesi beklenen şiddetli rüzgar ve yoğun kar yağışı sebebiyle aşağıdaki uçuşlar iptal edilmiştir. İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı'na gelen yolcularımızın uçuşlarını havalimanındaki dijital ekranlardan kontrol etmesini rica ederiz" denildi. Anadolujet'in İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı'ndan yapacağı Gaziantep, Lefkoşa, Samsun ve İzmir seferleri karşı meydandaki olumsuz hava koşulları nedeniyle karşılıklı olarak iptal edildi. - İSTANBUL

»  »      Haber Yayın Tarihi : 04.01.2019 10:25 Kaynak: İHA

Gaziantep, Türk Hava Yolları, İstanbul, 3. Sayfa
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